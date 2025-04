Empoli-Fiorentina: Derby Cruciale per Sogno Champions e Salvezza

di Simone Cioni

Oggi alle 15 al Franchi di Firenze sarà ancora una volta Empoli contro Fiorentina. Per la terza volta in stagione, con gli azzurri finora imbattuti dopo il pari a reti bianche dell’andata in campionato e il successo ai rigori (2-2 nei tempi regolamentari) negli ottavi di Coppa Italia. Una partita che al di là dell’importanza della posta in palio per i rispettivi traguardi, sogno Champions per la Fiorentina e salvezza per l’Empoli, è prima di tutto un derby. Una di quelle gare che sfuggono a qualsiasi inquadramento e in cui il campanilismo viene prima di tutto. "Mentalmente siamo consapevoli dell’importanza della gara: anzitutto è un derby e sappiamo quanto i nostri tifosi tengano a questa partita – spiega D’Aversa –. Affrontiamo una squadra che sta facendo grandi cose e che in casa ha fatto dei risultati importanti. Da parte nostra ci deve essere la volontà e la determinazione di fare un risultato positivo perché la salvezza passa dal fare punti, contro chiunque e su qualsiasi campo. Domani (oggi per chi legge ndr) dovremo scendere in campo consapevoli del fatto che lo spirito visto giovedì a Bologna, eliminando gli errori, ci può portare al raggiungimento del nostro obiettivo". Proprio rispetto alla semifinale di ritorno di Coppa Italia di giovedì scorso saranno chiaramente tante le novità di formazione per l’Empoli, che oltre a chi ha chiuso anzitempo la stagione (Pellegri, Haas, Kouame, Maleh e Zurkowski) e a Sazonov che punta a tornare a disposizione per le ultime giornate, non avrà Cacace ed Ebuehi. L’esterno neozelandese deve scontare una giornata di squalifica, mentre quello nigeriano ha avuto un risentimento muscolare a Bologna.

La buona notizia è il recupero di Ismajli, che potrebbe anche partire titolare. Se così fosse si andrebbe a ricomporre il terzetto titolare di difesa con Goglichidze a destra e Viti a sinistra davanti a Vasquez. A centrocampo la novità potrebbe essere Anjorin dal primo minuti a fianco di Grassi, mentre davanti si va verso la conferma di Solbakken, che si muoverebbe sulla trequarti insieme a Fazzini dietro Esposito. "Ai ragazzi chiedo concretezza in entrambe le fasi di gioco: concedere il meno possibile, non fare errori singoli, e quando si creano situazioni di palle-gol dovremo sfruttarle – prosegue il tecnico azzurro –. Il tempo a disposizione è sempre meno e quindi non c’è più margine di errore". D’Aversa poi si sofferma sulle assenze di Dodò e Kean nella Fiorentina. "Prima di tutto mi dispiace che non ci siano, dispiace sempre, ma a maggior ragione quando la motivazione è extra calcistica – aggiunge –. Questo, però, non ci deve far pensare che sia più facile perché la Fiorentina è una squadra completa che in alcuni reparti ha anche il triplo ruolo".

D’Aversa poi conclude con un analisi degli avversari rispetto ai primi due confronti stagionali. "La gara di coppa non la prendo in considerazione perché venivano da una settimana difficile dopo quanto successo a Bove – conclude –, mentre rispetto all’andata è una squadra completamente diversa, che ha trovato un assetto diverso ed un’alchimia di squadra. Ha qualità importanti ed ha acquisito una certa mentalità. Perciò da parte nostra servirà personalità, convinzione e determinazione. Adesso posso contare su qualche giocatore in più e del resto da qui alla fine ci sarà bisogno di tutti".