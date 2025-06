Empoli: giovani talenti del vivaio pronti a rinforzare il centrocampo di Pagliuca

di Simone Cioni EMPOLI In attesa di capire come l’Empoli si vorrà muovere sul mercato per ricostruire la rosa da affidare a Guido Pagliuca, manca solo l’ufficialità, un reparto in cui il club azzurro vanta già diversi elementi è il centrocampo. Sono tre infatti i giovani cresciuti nel vivaio che torneranno in azzurro dopo le esperienze maturate altrove in quest’ultima stagione. Partiamo da Lorenzo Ignacchiti (classe 2004), sicuramente quello che ha mostrato i maggiori progressi. Nell’ultimo torneo di Serie B ha infatti collezionato 32 presenze, di cui 25 da titolare, e un assist con la Reggiana contribuendo alla salvezza degli emiliani. Per lui si trattava del primo anno tra i cadetti dopo l’ottimo campionato di C col Pontedera (4 reti e un passaggio vincente in 35 gare). Classico mediano davanti alla difesa, nel corso della stagione il livello delle prestazioni del 21enne di Pisa è cresciuto notevolmente sia dal punto di vista fisico che tattico, denotando anche un atteggiamento sempre generoso. Il quasi coetaneo Duccio Degli Innocenti (‘03) rientrerà invece dopo l’anno trascorso a La Spezia, dove pian piano ha saputo ritagliarsi un posto nelle rotazioni di mister D’Angelo. Sono state 17 le presenze complessive (sei da titolare), che vanno ad aggiungersi alle 29 della precedente stagione di B con il Lecco. Principalmente play davanti alla difesa, ma all’occorrenza anche mezzala, attualmente Degli Innocenti è fermo ai box dopo l’operazione dello scorso aprile per la grave tendinosi con parziale lacerazione del tendine d’Achille che lo aveva colpito già da fine febbraio. Dovrebbe essere pronto per l’inizio della prossima stagione. Un altro prodotto del vivaio azzurro che nell’ultimo anno e mezzo è stato particolarmente sfortunato è stato Luca Belardinelli (‘01), il quale dopo il grave infortunio al ginocchio con tanto di ricaduta lo scorso gennaio è tornato al Sud Tirol in B, dove nella stagione 2022-‘23 con 2 gol ed altrettanti assist in 30 partite era stato uno dei grandi protagonisti della storica qualificazione ai play-off del club di Bolzano. Dopo un paio di scampoli di partite, da inizio marzo è stato impiegato con maggior continuità (12 alla fine i ‘gettoni’ in B, 5 da titolare, con un assist), mostrando una ritrovata intensità oltre al solito ordine in mezzo al campo. Tutti e tre saranno sicuramente portati in ritiro per essere valutati da Pagliuca, che poi in accordo con la società deciderà se puntarci o meno.