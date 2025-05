Empoli: Guido Pagliuca favorito per la panchina, interesse per Vlahovic e Marianucci al Napoli

di Simone Cioni

Il futuro della panchina dell’Empoli, su cui non siederà più Roberto D’Aversa (sul tecnico abruzzese ci sarebbe il forte interesse del Bari), si dovrebbe decidere a giorni. Probabilmente non entro questa settimana, ma all’inizio della prossima. Sebbene dalle ‘stanze dei bottoni’ di Monteboro non filtri nulla, l’allenatore prescelto dalla dirigenza azzurra per avviare il nuovo corso sarebbe Guido Pagliuca, 49enne di Cecina che dopo una lunga gavetta partita dai dilettanti nelle ultime due stagioni è stato il grande artefice del ‘miracolo’ Juve Stabia, portata prima in Serie B e poi addirittura fino alle semifinali play-off per la A. Il tecnico toscano, infatti, si dovrebbe incontrare nel weekend con la società campana, ma dopo un biennio di grandi successi la sensazione è proprio quella che le due parti decidano di separarsi nonostante un contratto fino a giugno 2026. Su Pagliuca ci sarebbe anche il Monza, altra recente retrocessa.

Intanto iniziano a circolare anche i primi nomi di interesse per quanto riguarda la nuova rosa. Sul taccuino del diesse Roberto Gemmi sarebbe infatti finito Vanja Vlahovic, soltanto omonimo del più famoso Dusan. Quattro anni più giovane dell’attaccante della Juventus, si tratta di un centravanti serbo classe 2004 che nelle ultime due stagioni ha fatto caterve di reti con l’Atalanta. Dopo i 24 gol del 2023-‘24 tra Primavera (20 in 22 gare) e Serie C, ecco i 23 in 38 presenze di quest’anno con l’Under 23 orobica tra Coppa Italia, campionato e play-off di C. Stagione in cui ha anche esordito in A collezionando 3 presenze.

Chi invece dopo il 30 giugno non vestirà di sicuro l’azzurro è il difensore classe 2004 Luca Marianucci, ormai prossimo a firmare con il Napoli. Un annuncio che potrebbe essere ufficializzato già nei prossimi giorni e che dovrebbe portare nelle casse di Monteboro 9 milioni di euro più uno di bonus.

Da capire invece se il bel messaggio di ringraziamento pubblicato da Gyasi sul proprio profilo social sia anche un addio. "Voglio ringraziare di cuore i miei compagni, un gruppo straordinario, il mister e il suo staff, la società e tutti voi tifosi che non ci avete mai lasciati soli – si legge –. Avremmo voluto regalarvi la salvezza, per ripagare tutto l’amore e il sostegno che ci avete dimostrato ogni singolo giorno. Grazie per il vostro affetto incondizionato. Abbiamo lottato insieme, fino alla fine, con il cuore e con l’anima. Purtroppo non è andata come speravamo… Ma il legame che si è creato resta forte, vero e indelebile".