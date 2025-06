Empoli: Guido Pagliuca vicino alla panchina, trattativa in corso

Ore decisive in casa Empoli per il nuovo allenatore. La fumata bianca potrebbe infatti arrivare nel giro di pochi giorni. Il prescelto è Guido Pagliuca e in casa azzurra c’è grande fiducia che la trattativa possa andare in porto. Il 49enne tecnico toscano ha infatti aperto alla possibilità di trasferirsi alla corte del presidente Corsi, ma deve comunque liberarsi dalla Juve Stabia, a cui è ancora legato contrattualmente.

Pagliuca rispecchia in pieno il profilo cercato dal club azzurro: giovane ma già con un po’di esperienza nella categoria, ambizioso e con una spiccata capacità di lavorare con i giovani. Partito da società dilettantistiche toscane, l’allenatore di Cecina si è affacciato al calcio professionistico nell’estate del 2021 alla guida della Lucchese, portata fino ai play-off di Lega Pro. Dopo l’esperienza a Siena poi il passaggio alla Juve Stabia, dove due anni fa vince il campionato di Serie C e nell’ultima stagione conquista il quinto posto tra i cadetti guidando le neopromosse ‘vespe’ fino alla semifinale play-off per la A, persa nel doppio confronto con la Cremonese che poi è salita nella massima categoria.

Tutto questo mettendo in mostra un calcio pratico, veloce, fatto di rapide triangolazioni nella metà campo avversaria e la ricerca costante della profondità, che ha permesso per esempio al proprio centravanti Adorante di fare la miglior stagione della carriera. Dopo i 12 gol e 2 assist del precedente campionato di C, sono infatti arrivate le 17 reti e 2 passaggi vincenti dell’ultima stagione, la prima in assoluto tra i cadetti per il 25enne di Parma. A valorizzare ancora di più il lavoro di Pagliuca, il fatto che avesse a disposizione la seconda rosa dall’età media più giovane di tutta la Serie B, dopo quella del Frosinone.

Da vedere, poi, se l’approdo a Empoli del tecnico di Cecina porterà anche qualche giocatore già allenato. E il primo nome che viene in mente è proprio quello di un ex azzurro: il mediano Davide Buglio. Toscano, classe 1998 di Pietrasanta, l’attuale centrocampista della Juve Stabia ha giocato a Monteboro vestendo le maglie di Under 17 e Primavera. Quest’anno con la Juve Stabia ha totalizzato 30 presenze, di cui 26 da titolare, e un assist e ha lavorato con Pagliuca anche nella precedente avventura a Siena.

Ciò comporta naturalmente che D’Aversa non sia più l’allenatore dell’Empoli, anche se al momento non si parla di rescissione del contratto, in essere fino a 2026. Quindi, almeno finché non troverà un’altra sistemazione, rimarrà a libro paga dell’Empoli. Intanto con l’ormai certo approdo di Baroni alla corte di Cairo, anche il Torino si inserisce nella corsa a Fazzini, mentre Pezzella avrebbe ricevuto un’offerta dalla Fiorentina.