Empoli, il Castellani non è più un fortino. E la squadra rende di più lontano da casa

di Simone Cioni

Nell’intricatissima lotta salvezza che si sta sviluppando quest’anno nel campionato di Serie A, nella quale è coinvolto anche l’Empoli, c’è un dato particolare che salta agli occhi relativo ai punti conquistati in casa e in trasferta dalle otto diretti concorrenti. Gli azzurri infatti sono l’unica formazione ad averne guadagnati di più lontano dalle mura amiche. Le vittorie di Firenze, Napoli, Salerno e Sassuolo, più i pareggi con il Genoa, la Juventus e il Cagliari sono valsi infatti 15 punti, contro i 10 racimolati al Castellani-Computer Gross Arena, dove capitan Luperto e compagni hanno vinto solo 2 volte contro Salernitana e Monza (soltanto Udinese e Salernitana ne hanno vinta appena una), pareggiando invece con Udinese, Lecce, Fiorentina e Genoa. Numeri non certo estranei per il club di Monteboro, senza andare troppo lontano anche nella stagione 2021-’22 con Andreazzoli in panchina l’Empoli chiuse con un bottino maggiore lontano dal Castellani-Computer Gross, ma che rappresenta un po’ un inversione di tendenza rispetto a quanto avviene normalmente per le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. E che le dirette rivali stanno rispecchiando anche quest’anno. Fatta eccezione per l’Udinese (24 punti equamente distribuiti, ma con un successo di più in trasferta) e il fanalino di coda Salernitana (7 punti sia all’Arechi che fuori casa), le altre stanno infatti tutte costruendo le loro chance di salvezza davanti ai propri tifosi: 19 punti su 25 per il Lecce, addirittura 21 su 24 per il Frosinone, rispettivamente 17 e 16 su 23 per Verona e Cagliari e 12 su 20 per il Sassuolo.

Fotografia certo non del tutto realistica dell’andamento delle squadre, dato che bisogna tenere conto anche di come sono maturate le varie vittorie e sconfitte (vedi senza andare troppo in là l’immeritato passo falso dell’Empoli domenica scorsa col Cagliari), ma che offre comunque alcuni spunti di riflessione sulla situazione azzurra. In primis che l’Empoli non ha una forza interna così marcata per potersi permettere di considerare più facilmente conquistabile un determinato gruzzoletto di punti (verrebbe da dire per fortuna, quindi, che solo uno degli ultimi 3 scontri diretti rimasti, quello col Frosinone, è in programma al Castellani-Computer Gross Arena). Aspetto questo che lo potrebbe mettere in posizione di svantaggio rispetto alle rivali. Dall’altro lato, però, la capacità di Cambiaghi e compagni di fare risultato anche in trasferta può rappresentare un arma determinante nelle ultime 11 giornate, dove anche campi sulla carta proibitivi come Milano, Roma o Bergamo potrebbero non esserlo poi così tanto. Per non parlare degli scontri diretti di Lecce e Udine. Infine, un ultima considerazione riguarda l’identità che sta cercando di costruire Nicola, il quale anche alla vigilia dell’ultima sfida contro i rossoblù sardi ha sottolineato "Non c’è un Empoli da casa o uno da trasferta, ma c’è un Empoli che in ogni partita deve cercare di mettere in campo la propria fisionomia, con le proprie caratteristiche, con l’intelligenza tattica e la capacità di sapersi adattare a situazioni diverse, che avversari diversi gli metteranno di fronte". E da questo punto di vista la gara di domenica prossima nella ’tana’ del Milan sarà sicuramente un altro bel banco di prova, da affrontare con la consueta umiltà, ma allo stesso tempo con determinazione e convinzione.