Empoli in Serie B: le avversarie del campionato 2024-25

Sono passati quattro anni da quando l’Empoli ha disputato, e vinto, un campionato di Serie B. Era la stagione 2020-‘21 e sotto la guida di Alessio Dionisi gli azzurri conquistarono la promozione diretta in A aggiudicandosi il torneo con 73 punti davanti alla Salernitana. Ma quali e quante avversarie ritroverà, a distanza di 48 mesi, la squadra azzurra nel campionato cadetto? Al momento solo cinque, che potrebbero diventare otto. Le sicure sono Monza e Venezia, retrocesse insieme all’Empoli, Frosinone, Reggiana e la neopromossa Virtus Entella. Potrebbero aggiungersi la Cremonese, il Pescara e la Salernitana.

La maggior parte delle future rivali (Avellino, Bari, Cesena, Palermo ed eventualmente Ternana) l’Empoli le ritrova sulla propria strada a distanza di sette anni dall’ultima volta, ma la squadra che è più tempo che non affronta è la Carrarese (dal 1996). Poi il Catanzaro dal 2005, considerando però solo il campionato perché i calabresi sono stati affrontati anche lo scorso agosto in Coppa Italia. Dal 2010 l’Empoli non incrocia il Mantova e dal 2014 Padova e Modena. Solo cinque gli anni che separano dall’ultima sfida contro la Juve Stabia. Sarà la prima volta assoluta in campionato contro il Sud Tirol, affrontato una sola volta finora nel primo turno della Coppa Italia del 2013-‘14 (5-1 il risultato finale per l’Empoli allora allenato da Maurizio Sarri).

Per quanto riguarda le regioni, invece, l’Empoli tornerà sicuramente a giocare in Sicilia dopo otto anni e in Calabria dopo quattro, ed eventualmente dopo rispettivamente quattro e cinque stagioni in Abruzzo e Umbria.