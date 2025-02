Empoli, la crisi si aggrava: l'Udinese s'impone 3-0

Udine, 16 febbraio 2025 – Si aggrava la crisi dell’Empoli, sconfitto 2-0 al Bluenergy Stadium dall’Udinese, nel sesto turno del girone di ritorno del massimo campionato. Per la squadra allenata da D’Aversa terza sconfitta consecutiva, settima nelle ultime nove giornate di serie A. L’ultimo successo degli azzurri è datato 8 dicembre 2024: a Verona 4-1 all’Hellas. In attesa delle gare di Parma e Venezia, il quart’ultimo posto in classifica regge: un punto di vantaggio sugli emiliani. Empoli sempre più incerottato, con gli uomini contati. D’Aversa sceglie l’ex bianconero Silvestri a difesa della porta azzurra.

Negli undici di partenza anche Kouame, con Maleh al suo fianco: va in panchina Esposito. Pezzella arretra per fare le veci di Viti, infortunato. Al 6’ accelera la squadra friulana e Lucca, a centro area, azzarda l’acrobazia: pallone alto. Sulla replica empolese, doppia opportunità per Colombo da dentro area, ma entrambe le conclusioni sono ribattute dai difensori. All’8’ diagonale di Gyasi dalla destra, con Sava che blocca la palla a terra. All’11 mancino di Thauvin dal limite: respinge coi pugni Silvestri. Sulla replica, calcia male Kouamè, sprecando una buona occasione.

Al 18’ paratona di Silvestri sul sinistro di Lovric a botta sicura: sfera deviata in angolo. Meno di sessanta secondi e, sugli sviluppi del corner, friulani in vantaggio: sul tiro di Atta – che sarebbe uscito dal campo – Ekkelenkamp mette il piedino che spiazza l’estremo difensore. E anche stavolta, sulla pronta replica ospite, Kouame si divora il gol da pochi passi. Al 33’ Kouamé cala il tris di occasioni fallite: salta a vuoto Kamara, ma lui non ne approfitta.

Al 37’, su tiro dalla bandierina, palla-gol per Bijol, che sottomisura manca la deviazione vincente. Ripresa sempre nel segno dell’Udinese. Al 3’ Thauvin si mette in proprio avanzando sino a entrare in area di rigore, poi è chiuso dai difensori toscani. Due minuti dopo, altra giocata di Thauvin, che chiede l’uno due con Atta, ma poi è ancora chiuso in extremis. Al 9’ è Maleh a non arrivare alla conclusione sul bel cross di Kouame.

Al 14’ Lucca conclude dall’area piccola, colpendo il palo esterno alla sinistra di Silvestri. Al quarto d’ora è Sava a salvarsi sul tiro ravvicinato di Colombo. Al 20’ il raddoppio dei padroni di casa: Lucca impegna severamente Silvestri con un diagonale dalla destra; sulla respinta corta del portiere, Ekkelenkamp è il più lesto di tutti e insacca. Prima doppietta in A per lui e terzo gol di fila. Al 45’ l’Udinese cala il tris: assist di Payero, stacco perentorio di testa di Thauvin sul primo palo e 3-0. C’è tempo ancora per un pezzo di bravura di Silvestri e per D’Aversa, immerso nei suoi pensieri neri.

UDINESE – EMPOLI 3-0 UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue (29’ st Modesto), Bijol, Solet, Kamara; Atta (19’ st Payero), Lovric (36’ st Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (29’ st Sanchez); Thauvin, Lucca (36’ st Pafundi). A disposizione: Piana, Padelli, Zarraga, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Zemura. Allenatore: Runjaic. EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi (30’ st Sambia), Henderson (40’ st Konate), Grassi, Cacace (40’ st Kovalenko); Kouame, Maleh (30’ st Zurkowski); Colombo (17’ st Esposito). A disposizione: Seghetti, Vasquez, Tosto, Bembnista. Allenatore: D’Aversa. ARBITRO: Doveri di Roma. MARCATORI: 19’ pt e 20’ st Ekkelenkamp; 40’ st Thauvin. NOTE: giornata serena. Angoli: 8-5. Recupero: 1’, 4’. Gianluca Barni