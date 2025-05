Empoli-Lazio: rebus centrocampo per D'Aversa tra squalifiche e infortuni

di Simone Cioni

Rebus centrocampo per D’Aversa in vista della sfida di domani alle 12.30 al Castellani-Computer Gross Arena contro la Lazio. Date le squalifiche di Grassi ed Henderson, infatti, l’unico centrocampista di ruolo utilizzabile è Anjorin. L’inglese, come Kovalenko che in quella posizione ha giocato entrambe le sfide di semifinale di Coppa Italia contro Bologna, deve però essere gestito dopo il recente rientro dall’infortunio che lo ha tenuto ai box per oltre due mesi. Se dovesse dare garanzie di tenere almeno un ora sarà lui ad affiancare dall’inizio Fazzini, che sarà inevitabilmente retrocesso in mediana. Diversamente si potrebbe ipotizzare una staffetta con lo stesso Kovalenko, oppure partire con l’accentramento di Gyasi e l’inserimento sulla fascia destra di Sambia. Dal punto di vista dell’intensità una soluzione senza dubbio di maggior impatto, anche se Gyasi è pur sempre adattato in quel ruolo pur avendolo già ricoperto in passato. In questo momento con percentuali più basse invece l’utilizzo Sambia, come successo per esempio nel match di ritorno di coppa al Dall’Ara.

Kovalenko, del resto, potrebbe essere un cambio utile pure per la trequarti, dove quasi sicuramente si dovrebbe rivedere Cacace, dopo aver scontato il proprio turno di squalifica a Firenze, al fianco di Esposito dietro a Colombo. Difficile rivedere infatti dall’inizio Solbakken. Così come molto a rischio resta la convocazione di Ebuehi, ancora alla prese con il risentimento muscolare accusato la scorsa settimana a Bologna. Non ci si attendono sorprese nelle altre posizioni che comporranno l’ormai collaudato 3-4-2-1. In porta sarà infatti confermato Vasquez con davanti Goglichidze, Ismajli e Viti, anche se Marianucci resta in ballottaggio con il coetaneo georgiano. A sinistra spazio come sempre a Pezzella.

Prima della gara di domani l’esercito dei piccoli tifosi azzurri della Scuola del Tifo, il progetto portato avanti dall’Unione Clubs Azzurri con l’Empoli Fc, sfilerà in campo per poi accomodarsi sugli spalti a tifare i propri beniamini. Insomma dal punto di vista della cornice ci sono tutti i presupposti per vivere una bella giornata azzurra.