Empoli e Lecce si dividono la posta: 1-1

Empoli, 11 dicembre 2023 – Pari con gol (1-1) tra Empoli e Lecce, al termine di una partita divertente per ritmo e occasioni da rete. Le due squadre muovono la classifica. Andreazzoli sceglie Kovalenko titolare. Grassi va in cabina di regia e torna Cancellieri dal primo minuto. Primo tempo equilibrato. Al 6’ tentativo di Bastoni, direttamente su calcio di punizione: il pallone sorvola la traversa. Neppure un minuto dopo, insidioso colpo di testa di Pongracic a centro area, con Berisha abile a deviare la palla in calcio d’angolo. Al 12’, sugli sviluppi di un corner, destro di Gonzalez respinto oltre la linea di fondo da Luperto.

Dopo il susseguente tiro dalla bandierina, la conclusione da fuori di Ramadani, bloccata dall’estremo difensore empolese. Al 14’ Cambiaghi approfitta di un clamoroso errore di Gendrey, serve Cancellieri, che scocca il mancino, respinto in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, ancora Cancellieri stacca di testa con palla a lato. Al 19’ bella girata di Piccoli nei sedici metri, con la sfera che finisce di poco sul fondo. Al 26’ Falcone esce bene su Cambiaghi, che calcia a mezza altezza dal limite.

Sessanta secondi più tardi, da posizione favorevolissima, Luperto apre troppo il piatto, spedendo il pallone fuori. Al 39’ recupera palla Cambiaghi, innescando una interessante ripartenza deli azzurri: servizio per Cancellieri, anticipato in uscita fuori dall’area da Falcone. Partenza forte degli azzurri nella ripresa: al 2’ ci prova Grassi, di prima dai 20 metri, ma Falcone para centralmente. Al 10’ gran destro del solito Grassi da dentro area, ma il portiere dei salentini è bravo a mettere il cuoio in angolo. Al 18’ Lecce in vantaggio: capovolgimento di fronte, Banda avanza e conclude dai 28 metri: Berisha cicca clamorosamente la palla, che gli passa tra le gambe terminando la sua corsa in rete.

Al 22’ tenta Rafia, con un tiro dalla distanza: stavolta il portiere albanese blocca la sfera. Al 26’ il pari dei padroni di casa: Cambiaghi va via sulla destra, crossa al centro trovando la deviazione sfortunata di Rafia, che fa capitolare l’incolpevole Falcone. Alla mezz’ora calcio piazzato di Marin, con Falcone che para senza problemi. Al 31’ a Cancellieri non riesce la deviazione vincente sottomisura: l’assist è di Luperto. Al 33’ tiro-cross di Cambiaghi dalla destra, Falcone è reattivo: palla in corner. Sugli sviluppi dell’angolo, Falcone è grande a respingere e poi bloccare la sfera sul tentativo di Luperto. Ai punti l’avrebbe spuntata l’Empoli, ma il calcio non è il pugilato, per cui…

TABELLINO EMPOLI – LECCE 1-1 EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski (1’ st Ebuhei), Ismajli, Luperto, Bastoni; Kovalenko (35’ st Fazzini), Grassi, Maleh (18’ st Marin); Cancellieri (35’ st Gyasi), Cambiaghi; Caputo (41’ pt Shpendi). A disposizione: Caprile, Perisan, Walukiewicz, Cacace, Ranocchia, Destro, Maldini. Allenatore: Andreazzoli. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu (1’ st Gallo); Oudin (14’ st Rafia), Ramadani (41’ st Kaba), Gonzalez (25’ st Blin); Sansone, Piccoli (14’ st , Krstovic), Banda. A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Dermaku, Touba, Berisha, Listkowski, Faticanti, Strefezza. Allenatore: D’Aversa. ARBITRO: Colombo di Como. MARCATORI: 20’ Banda, 26’ st Rafia (aut). NOTE: giornata piovigginosa. Ammoniti: Gonzalez, Maleh, Grassi, D’Aversa, Ramadani. Angoli: 8-5. Recupero: 2’, 5’. Usciti per infortunio Caputo e Bereszynski.