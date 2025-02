Empoli, l’ultimo giorno di mercato. Il rinforzo per l’attacco è Kouame

Il gong di ieri a mezzanotte ha ufficialmente fatto calare il sipario sulla finestra invernale di calcio mercato, che in casa Empoli è stata abbastanza turbolenta. Tante le voci che in questo mese hanno riguardo i giocatori azzurri, destabilizzandone anche un po’ la serenità, vedi Fazzini e Goglichidze. Per il fantasista viareggino ci hanno provato soprattutto la Lazio, ma alla fine l’accordo non si è trovato. Negli ultimi giorni, dopo che avevano sondato il terreno Milan e Juventus, il giovane difensore georgiano è stato a un passo dalla Roma salvo poi non farsene di niente per una distanza sui bonus e sulle condizioni che avrebbero dovuto portare all’obbligo di riscatto.

Molto chiacchierato anche il nome di Anjorin, accostato a Torino, Atalanta e Juventus e proprio ieri anche quello di Cacace, su cui avrebbe messo gli occhi il Besiktas. Tuttavia, pur confermando che il suo assistito piace, è stato lo stesso procuratore dell’esterno neozelandese a confermare che non c’è stato alcun contatto. Sempre dalla Turchia si erano fatte insistenti anche le voci che volevano il Galatasaray pronto a piombare su Ismajli (in Turchia il mercato termina però l’8 febbraio). Tuttavia un’uscita proprio sul rush finale si dovrebbe materializzare, ma non dovrebbe riguardare nessuno dei big (parliamo al condizionale perché al momento in cui andiamo in stampa il mercato non si è ancora chiuso: tutte le news in tempo reale sul sito www.lanazione.it/empoli).

Se da un lato l’Empoli ha mantenuto tutte le pedine più importanti, però, dall’altro non vendendo nessun gioiello (per intendersi una cessione che garantisse dai 10 ai 15 milioni di euro), a causa anche dei problemi legati all’indice di liquidità, la società azzurra ha dovuto fare bene i conti per qualsiasi operazione, avendo così poco margine di manovra per poter arrivare a quei rinforzi che invece sarebbero serviti.

Dopo Silvestri, già presente a Torino, e l’ufficializzazione ieri di Christian Kouamé in prestito secco dalla Fiorentina fino a giugno, il club di Corsi dovrebbe chiudere anche per Salim Diakité, difensore classe 2000 del Palermo. Francese originario del Mali ha giocato finora 21 partite, di cui 16 da titolare, con i rosanero in Serie B da terzino destro in una difesa a quattro o, come nell’ultima occasione contro il Pisa, da esterno a tutta fascia. Kouame invece è quell’attaccante di movimento con una certa esperienza in A, che può fare al caso di D’Aversa. Tra Serie A, B e campionati esterni conta infatti 15 gol in 63 gare con il Cittadella, 9 centri in 51 presenze con il Genoa, 13 reti in 36 partite con i belgi dell’Anderlecht e 11 gol in 143 ‘gettoni’ con la Fiorentina, dove quest’anno ha giocato 27 gare in tutte le competizioni segnando un gol in Conference League. Nell’ottobre del 2019 ha esordito nella Nazionale della Costa d’Avorio, dove ad oggi conta 31 presenze e 3 reti, oltre alla vittoria della Coppa d’Africa 2024.

