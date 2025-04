Empoli: Marianucci vicino al Napoli, accordo da 9 milioni più bonus

Il campionato non è ancora finito e l’attenzione in casa Empoli in questo momento è tutta per la volata salvezza. Ma inevitabilmente continuano a rincorrersi le voci di mercato per la prossima stagione, con Marianucci che appare ormai veramente ad un passo dal Napoli. Negli scorsi giorni, sollecitato sul tema, il presidente Corsi aveva detto che sul giovane difensore classe 2004 c’erano anche altre squadre (sia italiane che straniere), ma con quella partenopea ci sarebbe già un intesa di massima: nove milioni di euro più uno di bonus dovrebbero finire nelle casse azzurre, mentre il centrale livornese firmerebbe un contratto di cinque anni con la prospettiva di crescere dietro a Rrahmani e Buongiorno.

Con l’infortunio di Ismajli, Marianucci si è ritagliato un posto da titolare nella squadra di D’Aversa sfoderando quasi sempre buone prestazioni, al netto di qualche errore naturalmente imputabile alla giovane età. Del resto è alla prima stagione in Serie A dopo un campionato di C vissuto in prestito l’anno scorso alla Pro Sesto, tra l’altro conclusosi con la retrocessione della squadra lombarda. Intanto per ora, però, Marianucci ha dimostrato di avere in testa solo ed esclusivamente l’Empoli.