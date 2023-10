Empoli, meno cambi per l’Atalanta. Baldanzi è il grande dubbio davanti

di Simone Cioni

Quella di questo pomeriggio al Sussidiario sarà l’ultima seduta per l’Empoli prima del posticipo della 10ª giornata di domani alle 18.30 contro l’Atalanta al Castellani-Cumputer Gross Arena. Un allenamento da cui mister Andreazzoli potrebbe definitivamente estrarre la formazione da anteporre all’undici di Gasperini. Rispetto alle precedenti occasioni potremmo assistere ad un minor tour-over. Diverse infatti le certezze dopo il brillante successo nel derby di Firenze, a cominciare da Etrit Berisha. Il portiere albanese, quinto in serie A per parate effettuate, in questo momento sembra difficilmente scalzabile dal suo ruolo di titolare, sia per carisma ed esperienza che danno serenità a tutto il reparto difensivo sia per le proprie doti tecniche. Tuttavia Caprile sta continuando ad allenarsi bene e scalpita per riprendersi il posto per cui in estate era stato prelevato in prestito secco dal Napoli (la stessa società partenopea probabilmente si auspicherebbe un maggior impiego del giovane estremo difensore). Nel pacchetto arretrato Ismajli è ormai recuperato, ma anche in questo caso alla fine il tecnico di Massa potrebbe dare fiducia alla coppia che così bene ha fatto contro la Fiorentina, ossia Walukiewicz e l’inamovibile Luperto. Anche Ebuehi e Cacace partono avvantaggiati per i ruoli di terzino, sebbene Bereszynski possa essere una valida alternativa all’esterno destro nigeriano e Bastoni rappresenti sempre un jolly buono anche per la fascia sinistra.

Finora il reparto che ha visto più cambi da una partita all’altra è sempre stato il centrocampo, ma con una costante: Maleh. In questo momento rinunciare alla mezzala ex Lecce, che garantisce tanta quantità in mezzo, non appare possibile e così è molto più probabile che sia Marin a lasciare magari il posto a Fazzini. Anche Grassi, sempre in campo quando l’Empoli ha fatto punti, appare in questo momento quello che da maggiori garanzie nel ruolo di play davanti alla difesa. Veniamo poi al capitolo attacco, perché è qui che c’è forse il più grande dubbio. Baldanzi ha pienamente recuperato dal problema alla caviglia ed è quindi a disposizione, ma chi potrebbe fargli posto. Onestamente i Cambiaghi e Cancellieri ammirati a Firenze meriterebbero la conferma, ma viste anche le possibili motivazioni extra del primo, è l’ex Lazio ad essere il più indiziato per far posto al fantasista di Castelfiorentino. Pochi dubbi, invece, ci dovrebbero essere sul ruolo di centravanti che spetterà ancora una volta a Ciccio Caputo. Sempre per quanto riguarda il pacchetto avanzato potrebbe tornare disponibile anche Shpendi, che ieri mattina ha svolto gran parte dell’allenamento in gruppo dopo il problema al ginocchio accusato con l’Albania Undr 21. Infine qualche dubbio ad Andreazzoli lo farà venire anche Gyasi, che al Franchi è entrato benissimo, trovando per altro il suo primo gol in azzurro.