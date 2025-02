Dove vedere e formazioni di Empoli-Milan: esordio Joao Felix parte dal 1'. Abraham favorito su Gimenez

Empoli, 8 febbraio 2024 – Archiviata la convincente vittoria di Coppa Italia contro la Roma, valsa l’accesso in semifinale di Coppa Italia, il Milan di Sergio Conceiçao riprende il suo cammino in campionato dalla “Computer Gross Arena – Stadio Carlo Castellani” dove quest’oggi alle 18 (diretta televisiva e streaming-app su DAZN) affronterà l’Empoli padrone di casa che sta attraversando un periodo di flessione. I toscani hanno infatti vinto soltanto in una delle ultime dodici partite disputate (quella ottenuta per 4-1 contro il Verona l’8 dicembre scorso), rimediando nelle restanti gare sette sconfitte e quattro pareggi. Anche il computo dei precedenti non sorride di certo ai biancoblù, che hanno perso in 22 delle 38 gare disputate contro il Milan, a fronte delle sole 4 vittore rimediate (in casa l’Empoli si è imposto in un'unica occasione in 18 partite) e degli 11 pareggi. Un trend negativo che gli uomini di D’Aversa, costretti a fare i conti con assenze pesanti come quelle dello squalificato Maleh e degli infortunati Fazzini, Ismajli e Anjorin, dovranno provare ad invertire già dalla gara di questa sera contro un Milan che, come detto, è invece uscito sì galvanizzato dalla sfida di Coppa Italia vinta per 3-1 contro la Roma, ma deve giocoforza rispondere al successo della Juventus in casa del Como per non perdere terreno nella corsa a un posto in Champions League. Tra i toscani dovrebbe scoccare l’ora dell’esordio, ma non dal 1’, del neoacquisto Christian Kouamé, presentato in settimana: “Le prime sensazioni sono positive – ha detto l’attaccante ex Fiorentina nella conferenza stampa di presentazione – e parlando con D’Aversa ho subito capito che quello dell’Empoli avrebbe potuto essere il progetto giusto per me che cerco continuità e qui posso trovarla”. Volti nuovi dal 1’, invece, per il Milan che potrebbe proporre nell’undici titolare Joao Felix – subito a segno contro la Roma – e Kyle Walker, ormai già punto fisso sull’out di destra dello scacchiere rossonero.

Le scelte di D’Aversa e Conceiçao

Mister D’Aversa dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2: nel terzetto difensivo mancherà come detto l’infortunato Ismajli, ma ci sarà il rientro di Viti che farà reparto per supportare il portiere Vasquez – arrivato proprio dal Milan – con Goglichidze e l’ex di giornata De Sciglio. Gyasi e Pezzella saranno invece gli esterni di un centrocampo orfano di Maleh e completato dai centrali Grassi ed Henderson. Cacace ed Esposito agiranno invece alle spalle della punta Colombo, anch’egli come De Sciglio cresciuto al Milan. Conceiçao punterà invece sul 4-2-3-1 pronto a mutare in 4-3-3 con diverse novità rispetto alle ultime uscite anche in vista degli impegni di Champions. Al centro del pacchetto difensivo davanti a Maignan torna la coppia Thiaw-Gabbia, con Walker e Theo Hernandez sugli esterni. La diga davanti alla difesa sarà invece formata da Musah e Fofana. Riposo, invece, per Reijnders, che non sarà schierato e lascerà spazio a Sottil che sarà schierato sulla destra del terzetto di trequartisti, al fianco di Joao Felix (centrale) e Pulisic che agirà sulla sinistra al posto di Leao, in non perfette condizioni per un problema alla caviglia. Davanti, infine, Abraham è in vantaggio per un posto da titolare su Gimenez.

Dove vederla e formazioni

Orari e dove vedere la partita in TV e streaming: la gara Empoli-Milan, valida per uno degli anticipi della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà trasmessa sabato 8 febbraio 2025, dalle ore 18, in diretta e in esclusiva televisiva su DAZN e DAZN 1 e in streaming su app e sito di DAZN.

Probabili formazioni:

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Viti, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. All. D'Aversa. Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Musah, Fofana; Sottil, Joao Felix, Pulisic; Abraham. All. Conceicao