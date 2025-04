Empoli-Napoli: Sfida Equilibrata al Maradona, Bilancio in Parità

Trentatreesimo incrocio in tutte le competizioni tra Empoli e Napoli quello di domani sera al Maradona, con un bilancio tutto sommato in parità. I partenopei sono infatti in vantaggio, ma di sole due vittorie (14 a 12) a fronte di 6 pareggi. Proporzione che resta identica anche se consideriamo soltanto le sfide di Serie A, dove il Napoli ne ha vinte 10 contro le 8 azzurre, oltre a 5 pari. Dalla stagione 2007-‘08, quando le due compagini si sono affrontate solo nel massimo campionato il bilancio è però in perfetta parità: 7 successi a testa e 3 ‘nulla di fatto’.

Diverso il discorso per le partite disputate sotto al Vesuvio, dove i partenopei sono nettamente avanti con 11 vittorie a 3. Di queste ultime, però, gli azzurri ne hanno colte due nelle ultime tre spedizioni in Campania: entrambe per 1-0 il 12 novembre 2023 (eurogol di Kovalenko allo scadere) e il 12 dicembre 2021 (decisivo un colpo di testa di Cutrone).

Nelle sfide a Napoli il pareggio manca da quasi undici anni, l’ultimo è stato il rocambolesco 2-2 di dicembre 2014 quando Zapata e De Guzman rimontarono il doppio vantaggio empolese firmato da Verdi e Rugani (in panchina c’era Maurizio Sarri). Amare, invece, per il club azzurro le ultime tre occasioni in cui si è giocato in notturna a Napoli, dove è arrivato solo un pari a reti bianche a febbraio 2002 con Silvio Baldini alla guida.