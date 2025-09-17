Empoli, Nasti scalpita e poi c’è Pellegri. L’esplosione di Popov cambierà le gerarchie?

di Simone Cioni EMPOLI L’esplosione di Bohdan Popov, autore di quattro dei sei gol realizzati fin qui tra Coppa Italia e campionato, ha permesso all’Empoli di affrontare con più serenità un avvio di stagione in cui il reparto offensivo è stato numericamente carente. A dimostrazione che talvolta nel calcio anche la fortuna gioca un ruolo fondamentale. E adesso che pian piano torneranno tutti a disposizione l’inaspettata prolificità del talento ucraino rischia di cambiare le gerarchie dell’attacco azzurro? Da un lato in questo momento togliere un giocatore che vede la porta con questa efficienza è dura, ma dall’altro recuperare esperienza non può far altro che bene al gruppo e al 18enne numero 77 azzurro, che potrà così proseguire il proprio percorso di crescita senza particolari pressioni quando magari questa spaventosa media gol si abbasserà. Già da domenica a Pescara mister Pagliuca potrà finalmente contare anche su Marco Nasti, che con la sfida di domenica scorsa con lo Spezia ha esaurito le tre giornate di squalifica ‘ereditate’ dalla scorsa stagione. È poi tornato a disposizione anche Ismael Konatè, fermato inizialmente da un infortunio alla caviglia, mentre dalla gara interna del 19 ottobre col Venezia la speranza è di rivedere tra i convocati anche Pietro Pellegri (oltre agli altri infortunati Nicolas Haas e Duccio Degli Innocenti). Insomma dalla nona giornata in poi il tecnico di Cecina potrebbe contare su tutte le bocche da fuoco a sua disposizione, con inevitabilmente un più ampio ventaglio di scelte. Considerando che finora, anche quando ha schierato due punte, ha sempre optato per un attaccante strutturato ed uno più di movimento, potrebbe essere difficile vedere insieme Nasti e Pellegri, al netto di necessità contingenti, sebbene entrambi siano due attaccanti generosi e molto mobili. In quest’ottica, quindi, alla fine Shpendi potrebbe essere quello a trovare più continuità di impiego, anche se nel ruolo di seconda punta possono essere utilizzati per esempio pure Rares Ilie o Edoardo Saporiti. Il giovane albanese, tra l’altro, può essere anche uno dei due trequartisti alle spalle di una sola punta nel 3-4-2-1, l’altro modulo utilizzato finora insieme al più canonico 3-5-2. Quindi Nasti, Pellegri, Popov e Konate si contenderanno di volta in volta una maglia? Per caratteristiche, simili, e per quanto visto finora è un pensiero logico, ma naturalmente su ogni scelta incideranno anche le caratteristiche degli avversari, lo stato di forma attuale dei diretti interessati e il fatto di averli tutti a disposizione o meno. Un aspetto questo importante in corso d’opera, quando Pagliuca potrebbe decidere di cambiare non solo ruolo per ruolo ma anche assetto.