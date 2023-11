Empoli, ora la difesa ha ritrovato solidità. Pochi gol subiti e segnali di forte crescita

di Simone Cioni

EMPOLI

Maggior serenità e coraggio nella ricerca costante di un gioco propositivo, non è il solo aspetto che l’Empoli ha ritrovato con l’arrivo di Andreazzoli in panchina. Ma anche una solidità difensiva già dimostrata nella scorsa stagione con Zanetti e quest’anno smarrita. Nelle ultime 5 partite, quelle che hanno visto appunto il tecnico di Massa alla guida degli azzurri, Berisha è rimasto imbattuto in tre circostanze. Solo la Juventus e quell’Atalanta che arriverà ad Empoli lunedì hanno fatto meglio con 4 partite senza reti al passivo. A 3 come capitan Luperto e compagni si sono fermate invece le due milanesi Milan e Inter, Bologna e Monza. Al di là delle gare a porta chiusa, però, l’Empoli ha subìto poco in generale incassando soltanto 4 reti negli ultimi 450 minuti giocati. È il secondo miglior risultato per quanto riguarda le 10 squadre della parte destra della classifica, solo il Monza ha fatto meglio con appena 2 gol al passivo, ma anche a livello complessivo oltre ai brianzoli soltanto Milan (2), Bologna (3) e Atalanta (3) hanno saputo fare meglio.

Una crescita a tutto tondo quella degli azzurri perché hanno dimostrato di sapersi difendere non soltanto stando più bassi e togliendo la profondità agli attaccanti avversari come successo nel derby del Franchi, ma anche quando sono loro a fare la partita tenendo un baricentro molto più alto, come successo per esempio contro Salernitana e Udinese. Segno di capacità di lettura delle varie situazioni, con marcature preventive e ottima copertura del campo, ma anche di una maggior consapevolezza di essere in grado di non rischiare troppo anche difendendo qualche metro più avanti. A questo poi vanno aggiunte le interpretazioni individuali. Luperto si sta dimostrando un vero leader e la condizione fisica è cresciuta rispetto alle prime giornate. Dato questo che rende merito anche allo stesso allenatore, capace di migliorare sotto l’aspetto che più di altri gli era stato imputato quando nell’estate del 2022 gli fu preferito Zanetti, ossia il fatto che la sua squadra tendeva a subire troppi gol. Soltanto alla sua prima esperienza in azzurro in serie B, infatti, Andreazzoli aveva subito così pochi gol (gli stessi 4) dopo le prime 5 giornate. Nelle precedenti esperienze nella massima serie, considerando sempre le sue prime 5 partite, i numeri parlavano invece di 6 reti subite nel 2018-’19, sia dalla 1ª alla 5ª giornata sia nelle 5 gare dopo aver sostituito Iachini, e addirittura di 8 nel 2021-’22 dove aveva fatto anche un punto in meno di quelli messi in cascina finora. Confermare questo equilibrio nelle prossime uscite, a partire da quella di lunedì contro l’Atalanta può rappresentare il prossimo step di crescita.