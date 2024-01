Empoli, ora volta pagina. Chance di salvezza intatte

di Simone Cioni

Siamo arrivati al giro di boa. Quella che l’Empoli ha chiuso con il Milan è stata una prima parte di stagione piena di difficoltà, nata fondamentale dal repentino cambio di rotta, dopo le prime uscite ufficiali, riguardo al modulo: dal 4-2-3-1 sul quale era stata costruita l’intera campagna acquisti estiva al 4-3-3, che ha costretto il diesse Accardi a piazzare un paio di ’rammendi’ sul gong del mercato. Una questione, quella tattica, su cui probabilmente la società azzurra si starà interrogando anche in questo momento. Dalla partita con la Lazio, infatti, si è tornati al 4-3-1-2 con l’intento, da un lato di rilanciare Baldanzi nel ruolo a lui più congeniale e dall’altro di giocare con due punte più vicine per cercare di trovare con maggior frequenza quel gol che finora è la vera mancanza azzurra di questo campionato. I risultati al momento non sono stati proprio confortanti, sia in termini numerici (zero reti fatte), che di prestazioni (solo con la Lazio gli azzurri hanno brillato per tutti i 90 minuti). Mentre contro il Milan si è visto quanto può incidere Cancellieri nel 4-3-3, a patto che l’esterno offensivo trovi anche lui un po’ di continuità di rendimento. Tre partite sono comunque poche per esprimere giudizi definitivi, soprattutto alla luce del fatto che Baldanzi non può essere ancora al cento per centro dopo il lungo infortunio e Maldini debba probabilmente ancora trovare la collocazione più adatta a fargli esprimere al meglio le proprie qualità, tuttavia questa varietà di soluzioni può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Se da un lato infatti permette di poter scegliere di volta in volta in base alle esigenze della partita, dall’altro rischia di non far trovare le necessarie certezze ad una squadra che invece ne avrebbe estremo bisogno per cercare di invertire la rotta in fase realizzativa.

In tutto questo, però, c’è anche una classifica che, seppur deficitaria, consente all’Empoli di essere totalmente in corsa per la salvezza. Con ancora 19 partite a disposizione ci sono infatti 4 squadre in 3 punti (dai 12 della Salernitana ai 15 del Cagliari passando per i 13 degli azzurri e i 14 del Verona), addirittura 7 in altrettanti punti se includiamo anche Udinese, Frosinone e Sassuolo. Rispetto a tutte le dirette rivali capitan Luperto e compagni hanno raccolto pochissimo in casa, dove una squadra che lotta per non retrocedere è solita invece costruire la propria salvezza. Sull’altro piatto della bilancia, però, ci sono le imprese di Firenze e Napoli, minimamente sfiorate da nessuna delle altre pretendenti alla salvezza. Insomma, nonostante tutte le difficoltà l’Empoli è ancora lì, segno che ha tutte le carte in regola per raggiungere la tanto sognata terza salvezza consecutiva. Adesso, però, inizia un altro campionato e, magari, grazie anche al mercato bisognerà cercare di portare a casa risultati importanti, a partire da sabato a Verona, primo scontro diretto.