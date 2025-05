Empoli-Parma: Chivu cerca riscatto, Dennis Man verso la panchina

Sabato alle 20.45 il Castellani si prepara ad ospitare la sfida tra l’Empoli e il Parma. I ducali, allenati da Chivu dal 18 febbraio scorso, data in cui debuttò vincendo per 2-0 sul Bologna, sono in un periodo di forma molto altalenante: da quando il tecnico rumeno è al Parma ha infatti raccolto 2 vittorie (contro Bologna e Juventus), 6 pareggi e 2 sconfitte, tra cui l’ultima col Como.

All’andata tra Parma ed Empoli fu 1-1, aperto dall’autogol di Coulibaly poi pareggiato da Charpentier, con Bonny che nel finale sbagliò un rigore. Tiene banco in casa Parma il ‘caso’ Dennis Man, reduce da una prestazione molto deludente nell’ultima contro il Como. Chivu ha difeso il suo connazionale, ma l’ala rumena sembra comunque destinata a partire dalla panchina contro l’Empoli: si va verso la riconferma degli 11 visti contro il Como, con Suzuki in porta, linea difensiva composta da capitan Delprato, Leoni e Valenti; a centrocampo spazio a Keita, Sohm e Ondrejka, sulla destra agirà Hainaut (in ballottaggio però con Balogh) e a sinistra Valeri. Le due punte, con ogni probabilità, saranno Bonny e Pellegrino.