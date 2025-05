Empoli-Parma: D'Aversa chiede fiducia ai tifosi per la sfida decisiva

di Simone Cioni

Fiducia. Ecco ciò che chiede Roberto D’Aversa per i suoi ragazzi da parte dei tifosi (e saranno tanti stasera alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena visto che dopo la Maratona è sold-out anche la Curva Nord ed è stata aperta pure quella Nord Ovest), perché il Parma non dovrà affrontare solo l’Empoli, ma una città intera. "Noi dobbiamo essere i primi ad avere fiducia in noi stessi e scendere in campo con quella voglia e quella determinazione necessarie per ottenere un risultato positivo, che ci permetterebbe poi di affrontare al meglio anche le ultime due partite – ha commentato il tecnico azzurro –, ma chiedo anche ai nostri tifosi, che per altro hanno sempre fatto il loro dovere, di avere fiducia nei ragazzi, che fin dal ritiro stanno lavorando in maniera spettacolare perché allenatori e giocatori passano, ma la categoria rimane al club e ai tifosi". L’allenatore abruzzese ha poi proseguito evidenziando in maniera ancora più incisiva l’importanza della sfida odierna contro i ducali. "È una gara che determina un intera stagione e noi abbiamo un’opportunità enorme di fare un deciso passo verso il nostro obiettivo, che potrebbe anche non ricapitarci – ha aggiunto –, quindi voglio una squadra affamata, con il ’sangue’ negli occhi e concentrata dal primo all’ultimo minuto perché abbiamo già pagato a caro prezzo disattenzioni individuali. Raggiungendo la salvezza possiamo scrivere una nuova pagina di storia di questo club, ancora più importante di quella che abbiamo scritto arrivando fino alle semifinali di Coppa Italia".

Venendo all’avversario D’Aversa non crede in un Parma dedito solo a chiudersi per poi ripartire, nonostante possa giocare con due risultati su tre a disposizione visti i sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. "Non credo che il Parma giocherà in maniera diversa rispetto alle altre partite, giocherà per raggiungere il proprio obiettivo il prima possibile, l’aspetto tattico poi lo vedremo domani (oggi per chi legge ndr), ma penso sia lo stesso delle altre partite – sottolinea –. Con l’arrivo di Chivu il Parma ha fatto risultati importanti: ha equilibrio, ha qualità tecniche e fisiche. Ma noi dobbiamo ragionare esclusivamente su noi stessi, andando in campo da squadra compatta sapendo il valore e l’importanza del risultato della partita".

Per quanto riguarda la formazione il tecnico azzurro ha confermato che saranno tutti disponibili, compresi Ebuehi, Anjorin e Kovalenko. "Durante la rifinitura hanno lavorato con il gruppo, valuteremo poi domani (oggi per chi legge ndr) nel risveglio muscolare che minutaggio possono avere – ha concluso –, recuperiamo però Grassi ed Henderson a centrocampo e questo mi permetterà di schierare i giocatori nei loro ruoli più congeniali. Non avremo invece Colombo per squalifica e questo inevitabilmente ci porterà a cambiare l’assetto offensivo rispetto alla gara con la Lazio, ma intanto avremo anche Esposito dopo il piccolo problema della scorsa settimana, e poi ho anche altri dubbi che mi porterò fino all’ultimo minuto come Sambia. Chiaramente valuterò chi reputo più prestativo dall’inizio, ma anche chi potrebbe essere prezioso subentrando dalla panchina". Intanto la Lega Serie A ha comunicato che anche Monza-Empoli si giocherà domenica 18 maggio, ma l’orario sarà stabilito martedì prossimo.