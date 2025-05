Empoli-Parma, azzurri obbligati a vincere per restare a galla. Segui la diretta

Empoli (Firenze), 10 maggio 2025 – L’Empoli di Roberto D’Aversa torna in campo al Castellani per sfidare il Parma nella 36esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Per gli azzurri, reduci dalla sconfitta interna contro la Lazio, c’è un solo risultato a disposizione: la vittoria. Segui con noi la diretta del match.

18:43 Fischio d'inizio al Castellani 1' Inizia la partita al Castellani 18:30 Il gemellaggio tra le due tifoserie Prima del match si è celebrato il gemellaggio tra le due tifoserie, legate da un rapporto di amicizia che dura fin dal 1984. Cori, bandiere e striscioni nelle due curve. Il gemellaggio sugli spalti 18:21 Empoli-Parma, le formazioni ufficiali Ecco le formazioni di Empoli e Parma: EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Goglichidze, Sambia, Anjorin, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Tosto, Campaniello, Konate. Allenatore: Roberto D’Aversa. PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Valeri; Bonny, Ondrejka; Pellegrino. A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Benedyczak, Almqvist, Lovik, Camara, Azevedo, Djuric, Circati, Haj, Plicco, Man. Allenatore: Cristian Chivu. Arbitro: Fabbri di Ravenna (assistenti Carbone, Rossi; IV ufficiale Perri; Var Paterna, Avar Doveri)