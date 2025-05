Empoli-Parma: Gemellaggio tra Tifoserie Celebra Quarant'anni di Amicizia

Rivali in campo, amici sugli spalti. Empoli-Parma è infatti la partita di uno dei più antichi e duraturi gemellaggi tra tifoserie italiane, che va avanti ormai da quarantanni. Se sul terreno di gioco sabato sera la posta in palio sarà altissima, soprattutto per l’Empoli a dir la verità, all’interno dello stadio riecheggerà un aria di assoluta festa. Ogni gruppo ultras sosterrà chiaramente i propri beniamini, ma a differenza delle altre volte in questo caso non si udiranno cori contro gli avversari o alzarsi offese dalla Maratona in direzione della Curva Sud e viceversa.

Tra l’altro proprio in occasione della gara di andata al Tardini dello scorso ottobre si è rinnovato il gemellaggio tra le due tifoserie, con rappresentanti dei Boys (ultras gialloblu) e dei Desperados azzurri che prima del fischio d’inizio hanno sfilato sul terreno di gioco fianco a fianco sventolando le rispettive bandiere. Tanti gli aneddoti vissuti in questi quarantanni che le due tifoserie potrebbero raccontare, tra questi sicuramente uno dei più curiosi risale al 13 aprile 2008 quando al Castellani tifosi empolesi e parmensi assistettero insieme alla partita dalla Maratona.

La trasferta infatti era stata vietata ai ducali per i fatti di Asti di qualche settimana prima (un supporter del Parma perse la vita investito in un’area di servizio da un pullman di tifosi juventini che scappava dopo un’aggressione), ma come ricordano sulla pagina social “CrUsAdErs“ dei supporter gialloblu "Grazie ai nostri gemellati riusciamo a fare i biglietti in Maratona e ci sistemiamo alla destra dei Rangers".

Per la verità quella non fu la prima volta che le due tifoserie hanno assistito ad un Empoli-Parma dalla stessa tribuna. Era già capitato il 23 agosto 2023, ma in quel caso si trattava di un’amichevole pre-campionato. Fu comunque l’ennesima occasione per trascorrere un pomeriggio insieme con tanto di pranzo al Parco di Serravalle in un clima di totale serenità, prima di dirigersi tutti insieme verso il Castellani a cantare "Empoli e Parma alè" per quasi l’intero arco della partita.