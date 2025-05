Empoli-Parma: Sfida al Castellani, 23esimo incontro in Serie A

Dal primo confronto in assoluto in B nel dicembre 1946 alla gara di andata di questo campionato di Serie A dello scorso ottobre, sono 45 i precedenti complessivi in tutte le competizioni tra Empoli e Parma con il bilancio che vede avanti i ducali per 25 vittorie a 14. Undici di queste, però, gli azzurri le hanno conquistate proprio al Castellani, dove domani sera alle 20.45 la sfida andrà in scena per la 23esima volta.

L’ultimo successo interno dell’Empoli è datato 17 febbraio 2018 con Andreazzoli in panchina e fu un rotondo 4-0 in B con doppietta di Donnarumma e reti di Caputo (nella foto) e Maietta. Alla guida dei gialloblu emiliani c’era l’attuale tecnico azzurro Roberto D’Aversa. Il Parma, invece, che vanta comunque 7 successi in Toscana non è ’corsaro’ dal 13 marzo 2009 quando sempre tra i cadetti si impose per 4-1 nonostante l’illusorio vantaggio azzurro ad opera di Pozzi.

Le ultime tre partite nel massimo campionato italiano disputate al Castellani sono invece finite in parità: 3-3 nel 2018-’19, 2-2 nel 2014-’15 e 1-1 nel 2007-’08. Serie A dove i bilancio ad Empoli è in perfetta parità visti anche i 3 successi a testa. Finora negli incroci tra azzurri e ducali non si è mai registrato un pareggio a reti bianche, mentre la partita con più reti è il 5-3 con cui il Parma espugnò il Castellani il 20 dicembre del 1998.

Si.Ci.