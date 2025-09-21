Empoli, 4 schiaffi dal Pescara: poker all’Adriatico e quindicesimo posto in classifica

Pescara, 21 settembre 2025 – Tremenda botta per l’Empoli, travolto 4-0 all’“Adriatico” da un Pescara superiore in tutto nella quarta giornata del girone di andata del campionato di serie B. Il risultato è maturato nella ripresa, ma i gol avrebbero potuto essere di più: basti pensare che il migliore degli empolesi è stato il portiere Fulignati, autore di alcune paratone. L’Empoli, purtroppo, è mancato in tutto: troppo brutto per essere vero. La squadra del presidente Corsi scivola al quindicesimo posto della classifica con 4 punti e dovrà meditare nei prossimi giorni.

Il Pescara aggancia l’Empoli in graduatoria. Giovedì, alle 18.30 a Genova per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Genoa, e domenica 28 settembre, nel derby al “Castellani” con la Carrarese, le occasioni per il riscatto. Pagliuca sceglie Ebuehi e Curto in retroguardia: i due sono al fianco di Lovato. Grande equilibrio nella prima metà del primo tempo: le squadre si fronteggiano alla pari, annullandosi. Sul taccuino resta poco o niente. Nella seconda parte, sono i biancazzurri a farsi preferire. Al 25’ la prima occasione è dei padroni di casa: Fulignati devia in corner un’insidiosa punizione di Olzer.

Al 39’ botta da fuori area di Valzania, ma il portiere azzurro risponde presente. Al 42’ un’accelerazione di Shpendi mette i brividi alla difesa abruzzese. Al 44’ palla-gol per la squadra allenata da Vivarini: bel riflesso di Fulignati su Tsadjout. Secondo tempo sulla falsariga del primo: è sempre il Pescara a mostrarsi più efficace e, alla fine, diventa un’autentica valanga. Al 14’ è ancora Fulignati a salvare l’Empoli: sul tiro velenoso di Valzania, l’estremo difensore si distende sulla destra deviando il pallone sull’esterno.

Al 19’ Elia si mette in proprio e dalla sinistra penetra in area: la conclusione, non irresistibile, favorisce l’intervento di Desplanches. Al 22’ il terra-aria portentoso di Oliveri sblocca il punteggio: dormita dell’Empoli su rimessa laterale, ne approfitta Valzania per andarsene sulla sinistra, mette in mezzo, la palla passa tra due uomini e Oliveri trova il tiro della vita. Al 26’ il raddoppio dei locali: è ancora Oliveri a segnare, stavolta con uno scavetto (ma la difesa empolese è complice).

Al 31’ Fulignati è miracoloso su Tsadjout, che da pochi passi calcia, ma non realizza proprio per l’abilità del portiere dei toscani. Al 35’ il tris del Pescara: tutto facile per Meazzi nella difesa schierata a presepe empolese: pallone nell’angolino alla sinistra dell’incolpevole Fulignati. Al 45’ Desplanches è bravo a respingere il tiro da distanza ravvicinata di Elia. La prima vera opportunità da rete dell’Empoli, giunta al novantesimo. Al 47’ Merola fa poker: un 4-0 che fa malissimo. A tutti gli azzurri.

PESCARA – EMPOLI 4-0, IL TABELLINO

PESCARA (3-5-1-1): Desplanches; Capellini (15’ st Corbo), Brosco, Pellacani; Oliveri, Squizzato, Dagassu, Corazza (39’ st Letizia), Olzer (27’ st Merola); Valzania (27’ st Meazzi); Tsadjout (38’ st Di Nardo). A disposizione: Said, Brandes, Cangiano, Sgarbi, Graziani, Giannini, Berardi. Allenatore: Vivarini.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Ebuehi (1’ st Ilie), Lovato, Curto (1’ st Guarino); Elia, Ignacchiti (27’ st Konate), Ghion, Carboni; Ceesay (32’ st Moruzzi), Shpendi; Popov. A disposizione: Perisan, Gasparini, Obaretin, Belardinelli, Yepes, Indragoli, Tosto, Saporiti. Allenatore: Pagliuca.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

MARCATORI: 22’ e 26’ Oliveri, 35’ Meazzi, 47’ st Merola.

NOTE: giornata calda. Ammoniti: Curto, Capellini, Guarino. Angoli: 4-5. Recupero: 1’, 3’. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Matteo Franzoso.