Empoli punta su Guglielmo Mignani e Sergi Dominguez per rinforzare la squadra

Giovani, affamati e con un potenziale ancora da scoprire. Questo il principale profilo ricercato sul mercato dall’Empoli, che come spesso fatto in passato guarda quindi anche alla categoria inferiore per possibili interessanti prospetti. Così dopo il 23enne trequartista della Lucchese Edoardo Saporiti, il club azzurro avrebbe messo gli occhi anche su un altro grande protagonista dell’ultimo campionato di Lega Pro, Guglielmo Mignani (nella foto). Centravanti classe 2002 alto 182 centimetri, Mignani è legato contrattualmente fino al 30 giugno 2026 alla Pianese, formazione di Piancastagnaio (Si) sulle pendici del Monte Amiata, con cui nelle ultime due stagioni è andato a segno ben 39 volte in 76 partite, più di una ogni due gare. Dopo i 21 gol della passata stagione, fondamentali al club bianconero per vincere il campionato di Serie D, il 22enne cresciuto nei vivai di Fiorentina e Siena, si è ripetuto anche in Lega Pro con 18 centri in 37 partite. Numeri che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di diversi club. Ecco perché la concorrenza per l’Empoli è folta. Dopo un primo interessamento del Cittadella, infatti, adesso Mignani sarebbe finito soprattutto nel mirino del Sud Tirol e delle neopromosse in B Virtus Entella, Avellino e Pescara.

Nelle prossime settimane capiremo se la dirigenza dell’Empoli vorrà provare ad affondare il colpo o meno. Di sicuro il reparto offensivo, insieme alla difesa, è quello a cui si dovrà mettere maggiormente mano. E proprio per quanto riguarda la retroguardia alcuni rumors parlano di un interessamento per il giovane centrale spagnolo Sergi Dominguez. Nell’ultima stagione il classe 2000 catalano ha disputato 19 partite (un gol e due assist) con il Barcellona B nella Primera Federación, la terza serie iberica, collezionando però tre apparizioni anche nella Liga e due in Champions League con la squadra di Flick.