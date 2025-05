Empoli ribalta il Monza: vittoria cruciale per la salvezza

di Simone Cioni

Quarantacinque minuti di paura, spazzata via con un rabbioso avvio di ripresa. L’Empoli va sotto all’U-Power Stadium di Monza, ma per la prima volta in stagione riesce a ribaltare il risultato e al triplice fischio finale può esultare sotto il settore dei numerosi tifosi empolesi saliti in Brianza. Una vittoria fondamentale per giocarsi il tutto e per tutto ancora una volta all’ultima giornata al Castellani-Computer Gross Arena, come l’anno scorso. D’Aversa ripropone il solito undici partito contro il Parma (Colombo parte quindi dalla panchina) con l’Empoli che approccia bene la sfida, tanto che nei primi otto minuti va due volte vicinissimo al vantaggio. Prima Fazzini riceve da Esposito e cerca il palo lungo, Pizzignacco sventa. Passano due giri di lancette ed è Cacace a mettere incredibilmente fuori da due passi un cross di Gyasi. Gli azzurri non riescono però a sbloccare il risultato, al 22’ ci prova pure Marianucci su corner di Henderson ma Carboni respinge, e allora con il passare dei minuti il Monza (più leggero di ’testa’) prende sicurezza e gestisce meglio la palla. Il pressing azzurro non funziona più come nei primi minuti e dopo la prima occasione locale (destro alto dal limite dell’ex Akpa Akpro al 28’) la squadra di D’Aversa si spaventa e perde smalto.

I brianzoli ne approfittano e su una palla sanguinosa persa a metà campo da Henderson trovano il vantaggio: verticalizzazione immediata di Caprari per Birindelli (figlio di Alessandro, storico difensore azzurro), che si trova davanti un’autostrada per giungere davanti a Vasquez e trafiggerlo. È come se in casa azzurra si fosse spento l’interruttore, tanto che al 37’ ci vuole un doppio intervento di Vasquez prima su Baldè e poi su Carboni, per evitare il peggio. Nella ripresa subito due cambi per D’Aversa (Goglichidze per Marianucci e l’ex Colombo per Henderson con Fazzini che scala a centrocampo) ed è tutto un altro Empoli. Rabbiosa l’uscita dagli spogliatoi degli azzurri, che in sei minuti la ribaltano.

Grande impatto proprio di Colombo, brianzolo doc, capace di centrare subito una traversa clamorosa e di pareggiare poco dopo con una bella girata mancina, servito nel cuore dell’area di rigore da una intuizione di Fazzini. L’attaccante azzurro non segnava dallo scorso 25 gennaio. Passano due minuti e su corner di Cacace, Viti anticipa tutti all’altezza del primo palo e firma il sorpasso. L’Empoli ora è un fiume in piena e al 59’ in contropiede mette di fatto in ghiaccio la partita: lancio di Grassi, scatto di Gyasi, che vince il duello fisico con Akpa Akpro e sul suo destro la palla sbatte sul palo, rimpalla sulla schiena di Pizzignacco e finisce in rete. Nei restanti minuti di gioco un paio di spaventi il Monza li crea, ma il risultato non cambia più e l’Empoli fa un altro passettino verso la salvezza. Adesso manca l’ultimo.