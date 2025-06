Empoli, rinforzi in attacco. Leonardo Candellone. Il pupillo di Pagliuca

EMPOLI

Quello di Guido Pagliuca potrebbe non essere l’unico ex Juve Stabia a finire in azzurro. Per rinforzare l’attacco, infatti, la lista dell’Empoli si sarebbe allungata con il nome di Leonardo Candellone. Centravanti classe 1997 di 186 centimetri nato a Torino e cresciuto nel settore giovanile granata, Candellone rappresenterebbe quella punta esperta in grado di fare a sportellate con i difensori avversari, oltre che saper lavorare per la squadra spalle alla porta, che all’Empoli è tanto mancata nell’ultima stagione. Il 27enne attaccante piemontese non è un finalizzatore sopraffino, solo nove centri in 82 presenze in B con le maglie di Ternana, Pordenone e Juve Stabia, ma un centravanti moderno che non si risparmia e che ha nella grinta la sua arma migliore. Candellone ritroverebbe tra l’altro proprio quel Guido Pagliuca con cui nelle ultime due stagioni è stato uno dei protagonisti della cavalcata della Juve Stabia dalla Lega Pro alla semifinale play-off di Serie B con 16 centri e 8 assist in 76 incontri. Candellone non sembrerebbe infatti intenzionato a rinnovare il proprio contratto con le vespe campane che lo hanno prelevato due anni fa dal Napoli proprietario del suo cartellino. Se non accadesse dal primo luglio sarebbe libero. Un’altra pedina, che insieme al centrocampista toscano Buglio, con Pagliuca da tre anni tra Siena e Juve Stabia, che il neo tecnico azzurro potrebbe anche richiedere al ds Gemmi. Sempre per il reparto offensivo un altro nome accostato all’Empoli è quello del fantasista Antonio Vergara. Ventidue anni scuola Napoli, a luglio tornerà proprio al club partenopeo per fine prestito biennale alla Reggiana. In Emilia nell’ultimo campionato cadetto ha messo insieme 32 ‘gettoni’ contribuendo a 11 gol con 5 reti e 6 passaggi vincenti. Vergara è assistito dalla Marat Football Manager, che gestisce anche gli azzurri Maleh, Pezzella, Grassi e l’ex Marianucci. Intanto ieri con l’Italia Under 21, nell’1-1 con la Spagna, sono scesi in campo sia Fazzini, pericoloso in avvio e sostituito al 74’ da Casadei, che Guarino (uscito all’84’ per Pirola). Quest’ultimo, insieme a Shpendi, sarebbe ancora nei pensieri della Carrarese che proverà a sondare il terreno con l’Empoli per un nuovo prestito. Tuttavia sui due l’Empoli ha fatto capire di voler puntare. Chiaramente conterà molto anche il parere di Pagliuca.

Simone Cioni