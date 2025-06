Empoli: rivoluzione in difesa, Marianucci firma con il Napoli

Luca Marianucci ha già firmato con il Napoli, Ardian Ismajli è in scadenza di contratto e se ne andrà, su di lui due squadre turche, Viti non sarà riscattato, De Sciglio era in prestito solo per la stagione da poco conclusa e per Sazonov vale lo stesso discorso fatto per Viti. L’Empoli non eserciterà l’opzione di riscatto e, dopo nemmeno una presenza in azzurro a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro lo scorso settembre, tornerà quindi al Torino. Con un Saba Goglichidze possibile partente viste le diverse società di Serie A che gli hanno messo gli occhi addosso, quindi, il reparto difensivo azzurro è completamente da rifondare. Della rosa 2024-‘25 rimarrà infatti il solo Lorenzo Tosto (classe 2006), appena un minuto in Serie A ma tra i protagonisti della cavalcata in Coppa Italia finita soltanto in semifinale. A lui dovrebbe aggiungersi Gabriele Guarino, di rientro dalla Carrarese, con cui nell’ultimo campionato di Serie B ha ottenuto una impronosticabile salvezza con alcune giornate di anticipo, giocando 16 partite e mettendo a referto 2 gol e un assist in complessivi 1.177 minuti trascorsi in campo. Una stagione che, dopo un avvio al rallentatore, lo ha visto guadagnarsi spazio nello scacchiere di mister Calabro facendo un’importante esperienza visto che per lui si trattava del primo vero campionato tra i grandi. Classe 2004 originario di Molfetta, il giovane centrale pugliese di piede destro è stato utilizzato sempre come braccetto di destra nel terzetto difensivo proposto dal club marmifero e, da questo punto di vista, potrebbe quindi integrarsi bene anche nel sistema di gioco azzurro se dovesse rimanere impostato sulla difesa a tre dello scorso anno. Tuttavia nelle sue esperienze con le Nazionali Giovanili, è per altro insieme a Fazzini tra i protagonisti dell’Italia Under 21 all’Europeo in corso di svolgimento in Slovacchia, al Mondiale Under 20 chiuso al secondo posto ha ricoperto anche il ruolo di uno dei due centrali in una retroguardia a quattro.

È chiaro quindi che almeno altri quattro giocatori serviranno, di cui due centrali preferibilmente almeno uno di esperienza che possa ereditare i gradi di leader detenuti nelle ultime due stagioni prima da Luperto e poi da Ismajli. In questo caso un nome buono potrebbe essere quello di Cistana in uscita dal Brescia fallito, su cui l’Empoli un sondaggio lo aveva fatto anche lo scorso anno, ma al momento si parla soltanto di ipotesi. Il profilo degli altri innesti potrebbe essere invece quello di ragazzi giovani, dal potenziale ancora non completamente espresso, ma con sulle spalle già un po’ di esperienza nel campionato cadetto. Soprattutto dovranno essere difensori funzionali al modo di giocare di Pagliuca, quindi bravi sia a coprire tanto spazio alle spalle sia ad accettare spesso l’uno contro uno con gli avversari di riferimento. Starà poi al mister trovare al più presto l’amalgama giusto per far rendere al meglio l’intero reparto.