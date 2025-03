La Roma domina l'Empoli, ma si impone soltanto 1-0

Empoli, 9 marzo 2025 – Una volta tanto, l’Empoli non fa l’Empoli (la squadra ha sempre giocato contro tutte le rivali) e lascia strada alla Roma, che domina in lungo e in largo, ma vince con una sola rete di scarto (1-0) al “Castellani”, nella nona giornata del girone di ritorno del campionato di calcio di serie A.

Con questa sconfitta, la nona nelle ultime dodici partite (soltanto 3 punti raggranellati da dicembre ad oggi), la squadra allenata da D’Aversa resta al terz’ultimo posto della classifica con 22 punti, a 2 lunghezze dal Parma, ergo dalla zona-salvezza.

La Roma, invece, sale al settimo posto della graduatoria con 46 punti, scavalcando Milan e Fiorentina. Primo tempo a senso unico: la Roma è padrona del campo, concretizza subito, poi crea occasionissime a go-go ma le spreca. Ripresa a ritmo più lento, ma ospiti sempre in controllo.

Inizio di gara scioccante: dopo appena 20 secondi, leggerezza in fase di possesso palla degli azzurri, Soulé si trova il pallone al limite dell’area e con il mancino batte Silvestri sul suo palo, per il vantaggio giallorosso.

La reazione empolese si manifesta al 7’: uscita forte di De Sciglio che, arrivato ai 22 metri, scocca un destro che costringe Svilar alla deviazione in calcio d’angolo. Al 22’ assist delizioso di Shomurodov per l’accorrente Pellegrini, che conclude con forza da dentro area: il pallone finisce di poco a lato. Al 36’ Pellegrini ricambia il favore: sontuoso stop nei sedici metri e pallone regalato a Shomurodov per un rigore in movimento che l’attaccante stampa sulla traversa.

Al 39’, invenzione di Soulé per Koné, che entra in area, scarta Silvestri ma spara il pallone sul palo alla sinistra del portiere. Al 45’ Silvestri respinge d’istinto il colpo di testa a botta sicura di Shomurodov. Al 47’ destro, forte ma centrale, di Paredes: Silvestri para la sfera a terra. Al 16’ del secondo tempo schiaccia di testa Pellegrini, ma Silvestri è abile a mettere in corner. Al 39’ Baldanzi, entrato da poco, azzarda il destro dal limite, ma il tiro è telefonato. Al 46’ splendida verticalizzazione di Baldanzi per Dovbyk, che solo dinnanzi a Silvestri si fa ipnotizzare dall’estremo difensore. Al 49’, infine, stacco poderoso di Kouamé, ma il pallone esce di poco. TABELLINO EMPOLI – ROMA 0-1 EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze (41’ st Campaniello), Marianucci, De Sciglio (1’ st Sambia); Gyasi, Grassi, Henderson (21’ st Kovalenko), Pezzella; Esposito (21’ st Konate), Cacace; Colombo (1’ st Kouamè). A disposizione: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Ebuehi, Tosto, Bacci, Asmussen. Allenatore: D’Aversa. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, Ndicka; Saud (19’ st Rensch), Paredes (19’ st Angelino), Koné, Salah-Eddine (19’ st Cristante); Soulé (36’ st Baldanzi), Pellegrini; Shomurodov (27’ st Dovbyk). A disposizione: De Marzi, Gollini, Gouarna, Saelemaekers, Pisilli, Traorè, El Shaarawy. Allenatore: Ranieri. ARBITRO: Di Bello di Brindisi. MARCATORE: 1’ pt Soulé. NOTE: giornata piovosa. Angoli: 1-9. Recupero: 2’, 4’. Gianluca Barni