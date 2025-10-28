Empoli-Sampdoria 1-1, un punto per uno al Castellani

Empoli, 28 ottobre 2025 – Stenta ad accendersi la stagione di Empoli e Sampdoria. Al 'Castellani' finisce con un 1-1 (in gol Popov al 77' e Cuni all'80') che non accontenta nessuno: gli azzurri (in 10 dal 65' per il rosso ad Elia) restano a 11 punti, con i blucerchiati (che nel recupero subiscono l'espulsione di Ferri) a quota 7 in terz’ultima posizione.

Nella serata in cui il popolo empolese saluta Silvano Bini, lo storico dirigente azzurro scomparso due giorni fa, in campo di emozioni se ne vedono poche. Solo all’inizio, quando al 10’ l’arbitro Piccinini fischia un rigore per un presunto fallo su Pellegri, penalty poi revocato dal Var.

Empoli e Doria sono due squadre in difficoltà e si vede. Nella ripresa però la musica cambia e qualcosa succede. Proprio quando la squadra di Dionisi resta in dieci per il secondo giallo a Elia, il nuovo entrato Popov trova il vantaggio al 77’ dopo un calcio d’angolo: brutta uscita di Ghidotti che fa carambolare di fatto il pallone su Popov che colpisce prima il pallone di petto e, quando la sfera è praticamente già quasi oltre la linea della porta, la appoggia in rete di testa.

Ma c’è poco da gioire perché dopo soli tre minuti i blucerchiati pareggiano. Barak riceve palla sulla sinistra e fa partire un cross teso e preciso verso l'area piccola dell'Empoli. In quella zona arriva in corsa Cuni che colpisce di testa battendo Fulignati. E’ l’1-1.

Nel finale i liguri pressano e sfiorano il raddoppio: Henderson si fa vedere sulla destra, riceve palla e va al cross immediato verso il centro dell'area avversaria dove Barak anticipa tutti di testa, ma il pallone finisce di poco a lato. Negli ultimi scampoli di gara roso anche per Ferri, ma il risultato non cambia più.

IL TABELLINO

Empoli-Sampdoria 1-1

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti (1' st Belardinelli), Ghion (27' st Yepes), Ignacchiti, Carboni; Shpendi (27' St Popov), Pellegri (21' st Ebuhei). In panchina: Perisan, Ilie, Moruzzi, Indragoli, Tosto, Saporiti, Konate, Bianchi. Allenatore: Dionisi.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Ioannou (34' st Pedrola), Ferrari (22' su Vulikic), Hadzikadunic; Benedetti (22' st Barak), Ricci (33 st Ferri), Henderson, Cuni; Cherubini, Abildgaard (10' st Riccio); Coda. In panchina: Ravaglia, Coubis, Bellemo, Venuti, Giordano, Conti, Narro. Allenatore: Foti.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

RETI: 32' st Popov, 35' st Cuni.

NOTE: Terreno di gioco leggermente umido. Spettatori: 5947. Espulso Elia al 20' st per somma di ammonizioni, espulso Ferri al 53' st per condotta violenta.Ammoniti: Elia, Benedetti. Angoli: 4-5 . Recupero: 2' pt, 5' st.