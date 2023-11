Empoli, la beffa si chiama Berardi. Doppia rimonta ma non basta: 4-3 per il Sassuolo

Empoli, 26 novembre 2023 – Pensare di segnarne tre in una partita e uscire comunque con una sconfitta, per una squadra che fino a ieri aveva segnato 5 gol in dodici giornate, è davvero una beffa. Diventa perfino doppia se consideriamo che gli azzurri, sotto per 3-2 fino al novantesimo, l’avevano ripresa con un guizzo del solito Kovalenko, al secondo centro in due partite dopo quello – decisivo – di Napoli.

Invece no. Al Castellani festeggia Dionisi e ancora una volta il giustiziere dell’Empoli ha il volto di Mimmo Berardi, lo stesso che nella gara di ritorno della scorsa stagione trasformò praticamente da solo una sconfitta sicura in una vittoria incredibile. Si vede che l’azzurro gli dona, e non è solo quello della Nazionale. E’ il numero 10 neroverde a caricarsi i suoi sulle spalle quando la gara si fa stanca e insidiosa, lo stesso che trasforma il rigore del 3-2 e che a tempo praticamente scaduto regala tre punti fondamentali al Sassuolo.

E l’Empoli? Esattamente come era accaduto dopo la bella vittoria in casa della Fiorentina, gli azzurri non riescono a consolidare un’impresa con un risultato altrettanto positivo. La formazione di Andreazzoli era andata alla sosta con i tre punti di Napoli in saccoccia, ma ora è nuovamente costretta a leccarsi le ferite in vista di una trasferta delicatissima come quella di sabato prossimo a Genova.

Peccato, perché le premesse per un gran bel pomeriggio dipinto d’azzurro c’erano tutte. Cielo terso, mille bambini e passa sugli spalti, Caputo che la sblocca dopo due minuti. Macchè. Il Sassuolo ricuce, pareggia con Pinamonti, passa in vantaggio con Henrique e poi, nella ripresa, quando la sfida sembra avviarsi verso un pari che sembra scritto, torna di nuovo avanti con Berardi su rigore. Gli azzurri sbandano, sbuffano, barcollano e tremano, ma quando sembra perduto rimontano con Kovalenko. Siamo al 90’, ma l’urlo dell’ucraino, stavolta, resta strozzato in gola. Sempre lui, sempre Berardi, a vestire i panni del giustiziere: 4-3 Sassuolo e tutti a nanna.

t.c.

Il tabellino del match

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (70′ Grassi), Ranocchia (70′ Kovalenko), Maleh (79′ Gyasi); Cancellieri (70′ Maldini), Cambiaghi (79′ Destro); Caputo. A disposizione: Caprile, Perisan, Walukiewicz, Guarino, Ebuehi, S. Bastoni, Kovalenko, Marin, Grassi, Maldini, Gyasi, Shpendi. All. Andreazzoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Viti (53′ Vina); Boloca, Matheus Henrique; Berardi (92′ Pedersen), Thorstvedt (78′ Bajrami), Laurienté (78′ Castillej0); Pinamonti (78′ Mulattieri). A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Ferrari, Ceide, Castillejo, Volpato, Lipani, Defrel.

ARBITRO: Sozza di Seregno

AMMONITI: Fazzini, Maleh, Matheus Henrique, Berardi, Gyasi, Grassi

MARCATORI: 4′ Caputo su rigore, 11′ Pinamonti, 21′ M. Henrique, 30′ Fazzini, 66′ Berardi su rigore, 86′ Kovalenko, 92′ Berardi