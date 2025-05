Empoli: Scontri Diretti Decisivi Contro Parma, Monza e Verona

Il calendario di queste ultime tre giornate riserva all’Empoli altrettanti scontri diretti contro Parma, Monza già retrocesso e Verona. Sfide in cui sarà obbligatorio vincere. Ma quel’è il bilancio stagionale degli azzurri nelle partite contro le dirette concorrenti? Prendendo in considerazione solo le sfide contro le formazioni che occupano le ultime sette posizioni, nove gli incontri disputati finora, la squadra di D’Aversa ne ha perso appena uno, guarda caso però proprio al Castellani-Computer Gross Arena dove si giocheranno due degli ultimi tre: 1-3 con il Lecce lo scorso 11 gennaio.

Allo stesso tempo, però, capitan Grassi e compagni sono stati capaci di vincerne soltanto due ed entrambi in trasferta: 0-2 a Cagliari a settembre e 1-4 a Verona lo scorso 8 dicembre (ultimo successo azzurro). Per il resto sono arrivati 6 pareggi, di cui la metà in casa contro Monza, lo stesso Cagliari e ultimo quello con il Venezia di tre settimane fa. Con la divisione della posta in palio (1-1 il finale) è finita anche la gara di andata a Parma, formazione che come l’Empoli ha raccolto più punti con le squadre classificate dalla 13esima posizione in su che non con le dirette concorrenti. Simile il bilancio anche per i ducali, che hanno vinto le stesse 2 volte e pareggiato 5. Sono ben 4 invece le sconfitte, visto che i gialloblu emiliani hanno giocato due partite in più, di cui però soltanto una in trasferta: 2-1 a Cagliari a febbraio.

Si.Ci.