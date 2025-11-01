EMPOLI SENZA TIMORI. Con l’Entella a caccia del primo successo sotto la guida di Dionisi

di Simone CioniEMPOLII risultati nel calcio sono sempre la miglior medicina e una vittoria, ancor più che una prestazione convincente servirebbe come il pane a questo Empoli, che sta ancora cercando la propria identità. Tuttavia non sarà certo facile andare a fare bottino pieno in casa di una squadra che sul campo amico ha finora raccolto nove dei suoi dieci punti in classifica. "A Chiavari finora non ci ha mai vinto nessuno – ha esordito Dionisi in fase di presentazione del match – e quindi parlare di obbligo di vittoria è un po’ difficile, ma di sicuro i ragazzi sentono un po’ il peso delle aspettative che ci sono sulla squadra, su di loro e su di noi, la partita con la samp ne è stata una conseguenza, per questo sarà importante mettere lo stesso spirito, ma un po’ più di spensieratezza perché se siamo troppo pesanti di testa poi una palla mezza e mezza la sbagliamo, un pallone che possiamo giocare avanti magari torna indietro e così via".

Sicuramente, come sottolinea lo stesso tecnico azzurro sarà una di quelle partite in cui il ‘fioretto’ va lasciato a casa. "Loro saranno molto intensi e quindi o ci adegueremo o sarà difficile – ha ammesso l’allenatore amiatino – non sarà facile trovare linee di passaggio e quindi dovremo essere bravi sulle seconde palle e su quelle inattive perché l’Entella ha già segnato cinque gol in casa da situazioni da fermo ed è la squadra che segna più da punizione laterale. Servirà quindi massima attenzione per l’intero arco dell’incontro, dovremo essere bravi in alcuni dettagli perché poi potrebbe spostare tanto, visto che loro sono molto bravi a recuperare palla e ad attaccare con tanti giocatori".

Per quanto riguarda la formazione Dionisi fornisce alcune indicazioni soprattutto in attacco e in mediana. "Contro la Samp Pellegri ha fatto una buona partita tenuto conto che non giocava dall’inizio da dieci mesi e solo giocando può recuperare la miglior condizione, molto probabilmente quindi giocherà anche domani dall’inizio. Ilie e Saporiti? In questo momento la squadra deve avere equilibrio e se vengono fatte alcune scelte altre devono essere fatte di conseguenza, ma non escludo che uno dei due possa giocare a Chiavari, come in futuro potrebbero anche giocare insieme, ma su questo ci dobbiamo lavorare e per ora non abbiamo avuto molto tempo per farlo. Ebuehi al posto di Elia? Stiamo facendo delle valutazioni, Ebuehi sta comunque ritrovando la miglior condizione".

Infine, Dionisi conclude sull’atteggiamento di squadra. "La nostra volontà è in primis quella di sempre corti tra i reparti, e in secondo luogo di esserlo il più avanti possibile, ma ciò dipende oltre che dagli avversari anche dalla condizione dei giocatori offensivi che sono i primi a portare pressione, e dal coraggio della linea difensiva che deve stare alta". Alcuni dubbi restano in mediana con Belardinelli che potrebbe essere confermato, ma occhio anche a Ignacchiti e Yepes. Molto dipenderà dalla posizione di Ilie o Saporiti (il primo è favorito), se verranno utilizzati più avanti o come mezzala.