Empoli, serve la vittoria. Gli azzurri devono ribaltare questo momento negativo. Occasione con la Carrarese

di Simone Cioni EMPOLI Proseguire sul solco tracciato giovedì scorso a Genova con la buona reazione al tonfo di Pescara, tornando a mostrare segnali di crescita e possibilmente centrando una vittoria, che nel calcio è sempre la medicina migliore per qualsiasi male. Ecco in sintesi gli obiettivi odierni dell’Empoli, che alle 19.30 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena riceve la Carrarese per un derby che torna a distanza di 29 anni dall’ultima volta. Una gara sicuramente complicata per gli azzurri, ma quanto mai importante per dare una risposta ad un momento non facile.

"Abbiamo la necessità e la volontà di ribaltare questo momento che non piace a nessuno e per uscirne fuori il prima possibile ci vuole grande determinazione – attacca mister Pagliuca –. Nel calcio come nella vita ci sono momenti dove le cose vanno bene e altri dove vanno meno bene e lì serve carattere e volontà da parte di tutti, ma anche la giusta serenità perché il risultato porta stress e questo ci depotenzia un pochino, dobbiamo fare in modo che ciò non succeda per riconquistare i tifosi dopo la brutta prestazione di Pescara. Dobbiamo lottare per noi stessi e per la nostra gente per uscire il prima possibile e nel miglior modo possibile da questo periodo. Ciò significa che gli errori evidenti che abbiamo commesso ci devo servire per crescere".

Rispetto ai gialloblù ‘marmiferi’ gli azzurri arrivano a questa sfida con novanta minuti in più sulle gambe, visto il recente impegno in Coppa Italia, ma Pagliuca non cerca alibi. "Giocare giovedì per noi è stato solo un piacere e ci ha dato modo di tornare subito in campo dopo il ko di Pescara e qualcosa di buono ho visto, soprattutto quando avevamo la palla ma anche quando non l’avevamo – ammette il tecnico azzurro –. La Carrarese è squadra rodata che di fatto gioca insieme da tre anni, ha un allenatore bravo, e sarà per tanto una partita difficile come del resto lo sono tutte, è un derby e lo dovremo giocare con quel senso di forza, di morso che serve anche a far vedere a tutti che la sconfitta di Pescara ci ha fatto allenare con rabbia calcistica, con il desiderio di far vedere che non siamo quelli degli ultimi venti minuti di Pescara. Non eravamo prima il top, ma certo non siamo nemmeno adesso chissà cosa di negativo. Abbiamo avuto una battuta d’arresto dobbiamo reagire da uomini, ma sotto questo aspetto sono sereno perché il gruppo ha qualità morali importanti, è arrabbiato e sa che deve dare il meglio di sé".

Anche a livello individuale, la sfida di Genova ha lasciato risposte interessanti a Pagliuca, che commenta l’esordio stagionale di Saporiti. "Ha fatto una buona gara soprattutto nella fase di non possesso, dove pensavo ancora non avesse le letture per tenere il campo e arrivare sul terzino di loro, è stato bravo anche nella gestione dei contrasti – ammette il tecnico toscano –. Come lui anche Belardinelli, ma un po’ tutti sia individualmente che collettivamente hanno fatto una buona prova, dobbiamo togliere queste disattenzioni che ci stanno costando care".