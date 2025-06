Empoli, settimana decisiva per il nuovo allenatore: Pagliuca in pole position

di Simone Cioni

Quella che sta per iniziare potrebbe essere la settimana decisiva per conoscere l’allenatore a cui il presidente Fabrizio Corsi e il direttore sportivo Roberto Gemmi affideranno il nuovo corso azzurro. Dalle stanze dei bottoni di Monteboro non filtra nulla in merito, ma come già scritto nei giorni scorsi il ventaglio dei nomi dovrebbe essere ridotto praticamente a tre. Guido Pagliuca, autore di un biennio eccezionale alla Juve Stabia, sembrerebbe in pole position, ma stando a quanto arriva da Castellamare di Stabia il tecnico di Cecina avrebbe in agenda un incontro con il presidente delle ‘vespe’ per decidere il futuro, soltanto venerdì prossimo. Temporalmente, quindi, questo andrebbe un po’ a cozzare con quanto affermato dal patron Corsi all’indomani della retrocessione. In casa azzurra, infatti, la volontà è quella di colmare quanto prima la casella dell’allenatore per iniziare poi a lavorare sulla composizione della nuova rosa che sarà rivoluzionata. Ciò, comunque, non vuol dire niente tanto più che l’Empoli formalmente un tecnico ce lo avrebbe già. Il contratto di D’Aversa, infatti, scade a giugno 2026 e di conseguenza il suo ingaggio, se non dovesse trovare un’altra sistemazione, continuerebbe a pesare sulle casse dell’Empoli. Una situazione, anche questa, quindi, che potrebbe portare a un minimo slittamento dei tempi. Se non sarà in questi giorni, comunque, è lecito attendersi che qualcosa di più concreto si saprà almeno entro la fine della settimana.

Oltre a Pagliuca ricordiamo che piacciono molto anche i profili di Antonio Calabro, due stagioni ‘miracolose’ alla Carrarese portata dalla C alla B dopo 76 anni e salvata quest’anno con qualche giornata di anticipo, e di Fabio Caserta. Un nome che era stato accostato all’Empoli, ma che invece va tolto dalla lista è quello di Davide Possanzini. Il tecnico del Mantova ha infatti trovato l’accordo per prolungare la propria esperienza in biancorosso anche nella prossima stagione. Più defilati, al momento, appaiano i nomi del grande ex Antonio Buscè e di Eugenio Corini, i primo perché non ha esperienza in categoria l’altro perché non è proprio un profilo emergente e ambizioso, seppur grande conoscitore della B.

Per quanto riguarda i giocatori dopo il saluto di Lorenzo Colombo, tornato al Milan e su cui avrebbe messo gli occhi il neopromosso Sassuolo, l’affare praticamente concluso per Luca Marianucci al Napoli e il solito Jacopo Fazzini, finito nel mirino anche di Bologna e Fiorentina, tra i giocatori che potrebbero partire adesso va inserito anche Liam Henderson. Il centrocampista scozzese, che ha disputato una buona stagione per continuità e affidabilità, sarebbe infatti finito nei radar dello stesso Sassuolo e del Lecce, dove per altro ha già giocato nella stagione 2020-‘21 (9 gol e 4 assist in 42 partite tra Serie B e Coppa Italia). Sulla carta Henderson è uno di quegli elementi su cui il club azzurro potrebbe costruire la futura squadra, poi però c’è anche l’ambizione personale ed ecco che una chiamata dalla Serie A potrebbe far vacillare lo scozzese. Per quanto riguarda i volti nuovi rientreranno dai propri prestiti l’attaccante Shpendi, il difensore Guarino (entrambi dalla Carrarese) e i centrocampisti Ignacchiti (Reggiana), Degli Innocenti (Spezia) e Belardinelli (Sud Tirol), tutti calciatori che al 99 per cento inizieranno il ritiro, ma con buone possibilità di rimanere poi a Empoli.