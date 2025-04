Empoli si prepara per il derby contro la Fiorentina: missione salvezza in vista

Archiviata definitivamente la Coppa Italia, in cui ha raggiunto un traguardo storico, l’Empoli può ora concentrarsi unicamente sulla ’missione salvezza’. Il primo dei restanti cinque ostacoli che si para davanti agli azzurri non è però certo agevole. Domani alle 15, infatti, capitan Grassi e compagni saranno al Franchi di Firenze per il 37esimo derby contro la Fiorentina. Le due squadre si sono già affrontate due volte in questa stagione ed entrambe le circostanze si sono chiuse in parità: 0-0 l’andata in campionato e 2-2 sempre al Franchi negli ottavi di Coppa Italia, dove poi gli azzurri hanno prevalso ai rigori. Complessivamente quello di domani è il 21esimo confronto in casa dei gigliati, che hanno chiaramente un bilancio nettamente favorevole: 11 vittorie (5 però sono arrivate in Coppa Italia) contro le 3 azzurre oltre a 6 pareggi.

Tuttavia l’Empoli è imbattuto nelle ultime tre sfide al Franchi, dove prima del pari dello scorso dicembre in Coppa Italia, aveva vinto 2-0 a ottobre 2023 (a segno Caputo nel primo tempo e Gyasi nella ripresa) e impattato nuovamente (1-1) nel febbraio dello stesso anno quando Cabral quasi allo scadere pareggiò l’iniziale vantaggio azzurro a firma Cambiaghi. La prima storica vittoria in casa dei ’cugini’ risale invece alla Serie A 1997-’98 con Luciano Spalletti in panchina. Al gol di Batistuta per la viola al 24’ replicarono prima Tonetto al 60’ e poi Martusciello con un pregevole tiro di esterno destro al quarto minuto di recupero. E fu apoteosi azzurra.