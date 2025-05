Empoli si prepara per il Parma: infortuni muscolari per Ebuehi, Anjorin e Kovalenko

Si rimette in moto l’Empoli dopo la sconfitta interna di domenica per 0-1 per mano della Lazio, ed è già tempo di pensare al prossimo impegno contro il Parma, che gli azzurri giocheranno sabato sera, nuovamente davanti al proprio pubblico. Nell’allenamento di ieri tiene ancora banco la questione dei problemi fisici per Ebuehi, Anjorin e Kovalenko: i tre non figuravano nelle distinte della partita contro la Lazio, frenati appunto da infortuni di tipo muscolare, e anche nell’uscita di ieri si sono allenati a parte: difficile fare previsioni, i tre verranno valutati giorno per giorno e punteranno al rientro immediato.

Nessuna preoccupazione per Viti, che aveva perso un dente nel riscaldamento pre-partita: il difensore non solo ha giocato praticamente tutta la partita, ma è anche regolarmente a disposizione di D’Aversa e ci sarà contro i ducali. Il gruppo squadra si è invece allenato lavorando sulla forza, Esposito compreso, che non è entrato in campo nella sfida ai biancocelesti: per lui, che aveva avuto un fastidio di natura muscolare alla vigilia dell’ultima partita, l’allarme è rientrato e così D’Aversa potrà puntare nuovamente sul suo centravanti, vista anche l’assenza di Colombo per squalifica.

d.n.