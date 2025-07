Empoli, si riparte dai ’fedeli’ di Pagliuca. Mosti e Fulignati: voglia di tornare in azzurro

EMPOLI

L’Empoli continua a guardarsi attorno nel tentativo di ricomporre il puzzle qual è la rosa da consegnare a mister Pagliuca per la prossima stagione. E proprio dai fedeli dell’allenatore si tenta di ripartire: dopo l’inserimento dell’Avellino nella trattativa per il trasferimento del difensore Marco Bellich, perno difensivo inamovibile per Pagliuca nella Juve Stabia, l’attenzione del DS Roberto Gemmi si è invece spostata su Nicola Mosti, centrocampista classe ’98 nato a Pietrasanta, che dopo la trafila nelle giovanili empolesi venne prelevato dalla Juventus, nel 2016, per una cifra attorno al milione di euro: potrebbe ritrovare quindi il club azzurro dopo 9 anni di carriera, passata tra Serie B e C. Come detto, sembra poi sempre più vicino l’accordo con il Torino per riportare Pietro Pellegri in Toscana come pedina di scambio nella trattativa che vede Tino Anjorin prendere il percorso opposto. E potrebbe tornare di moda anche il nome di Marco Pompetti, classe 2000 in uscita dal Catanzaro, già sondato lo scorso gennaio dal club di Corsi. Molto interesse anche per la porta: con Devis Vasquez tornato al Milan e Marco Silvestri svincolato, è rimasto il solo Jacopo Seghetti a difendere la porta azzurra. Probabile quindi che venga cercato un profilo più di esperienza, come potrebbe essere quello di Andrea Fulignati, classe ’94 nato proprio a Empoli e cresciuto nella vicina Montelupo Fiorentino: è proprio nelle giovanili azzurre che si è formato prima di passare al Palermo, che lo ha lanciato tra i professionisti. Il suo sarebbe di fatto un ritorno nella propria squadra del cuore – come ammesso dal babbo Stefano –, vista la prima esperienza al Castellani nella stagione 2018-19 dove però non scese mai in campo. Ufficiale, intanto, l’arrivo alla Fiorentina del difensore Mattia Viti: l’ex Empoli vestirà la maglia viola nella prossima stagione. Altrettanto ufficiale l’acquisto della Reggiana del centrocampista Francesco Vallarelli dall’Empoli, che firma un triennale e lascia Monteboro prima dell’esordio in Prima Squadra. In uscita anche Iwo Kaczmarski, rientrato dal prestito in patria al Miedz Legnica: le ultime dalla Polonia lo danno diviso fra i connazionali del Wisla Krakow e i ciprioti del Pafos, che affronteranno i preliminari di Champions League a fine luglio. Sempre in attesa poi di capire il futuro degli ultimi superstiti della scorsa stagione: i due laterali sinistri Giuseppe Pezzella e Liberato Cacace, entrambi sondati dal Cagliari, ma anche del capitano Alberto Grassi e di Emmanuel Gyasi, contratti forse troppo pesanti per la serie cadetta e due giocatori che, tutto sommato, potrebbero essere alla ricerca di un ultimo scampolo di Serie A.

Damiano Nifosì