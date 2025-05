Empoli: Solbakken e Cacace gestiti con cautela, Colombo torna per Monza

Solanto Solbakken ha lavorato a parte ieri alla ripresa degli allenamenti dell’Empoli dopo i due giorni di riposo concessi da D’Aversa in seguito alla vittoria ottenuta sabato scorso contro il Parma. Tuttavia non è niente di preoccupante per l’attaccante norvegese, per altro entrato nel finale di partita contro i ducali, ma una semplice normale gestione alla luce anche del lavoro differenziato della scorsa settimana. Ha saltato una piccola parte di lavoro con il gruppo pure Cacace, ma anche per l’esterno neozelandese vale il solito discorso del compagno. Quindi al momento nessuno dei due è indubbio per la trasferta di Monza, dove tornerà disponibile anche Colombo dopo il turno di squalifica scontato contro il Parma. Un rientro il suo, che potrebbe spingere D’Aversa a schierare dall’inizio il ’tridente pesante’ Fazzini-Esposito-Colombo. Tuttavia ancora è presto per ipotizzare la formazione che scenderà in campo all’U-Power Stadium di Monza, anche perché molto dipenderà dalle condizioni di Anjorin. Se il centrocampista inglese, decisivo con Venezia e Parma con i suoi gol pesanti, dovesse garantire un impiego dal primo minuto, infatti, è probabile che a fargli posto a centrocampo possa essere Henderson.