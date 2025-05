Empoli, stadio Castellani esaurito per la sfida decisiva: biglietti a due euro

di Simone CioniEMPOLIDomenica sera il Carlo Castellani-Computer Gross Arena sarà una bolgia. Ad assicurarlo è Athos Bagnoli (in basso), presidente dell’Unione Clubs Azzurri. "A distanza di un anno siamo ancora una volta qui, a giocarci tutto all’ultima giornata – ha esordito Bagnoli – E per come si era messa la stagione è un gran bella conquista. Ci sarà lo stadio pieno per spingere i ragazzi a conquistare l’ennesima impresa". Al grido "Crediamoci Insieme" la società ha proposto anche per questa partita la promozione già vista contro il Parma, ossia i biglietti di Maratona Superiore e Curva Nord a due euro. Un’occasione che molti empolesi non si sono fatti sfuggire polverizzando già ieri nel giro di poche ore tutti i tagliandi disponibili in Maratona Superiore, che risulta esaurita. Una corsa al biglietto, acquistabile sia all’Unione Clubs Azzurri in via della Maratona che all’Empoli Store in piazza della Vittoria, nei punti vendita Vivaticket della regione Toscana oppure online al sito www.empolifc.vivaticket.it per i soli residenti in Toscana (o in possesso della cittadinanza straniera), che come già successo anche contro il Parma ha spinto la società ad aprire anche il settore di Curva Nord Ovest. Inoltre gli Under 14 potranno entrare gratis in ogni settore dello stadio."Intanto vorrei ringraziare quei 550 tifosi azzurri che hanno fatto il sacrificio di andare a Monza nonostante l’orario serale di domenica – prosegue Bagnoli – poi posso dire che questo è il momento in cui conta esserci e i sostenitori azzurri stanno rispondendo presente per aiutare con il loro sostegno i ragazzi di D’Aversa a regalarsi e regalarci un’altra storica nottata come quella del 26 maggio 2024 contro la Roma". Quasi 16mila furono gli spettatori che nell’ultima giornata della scorsa stagione affollarono il Castellani per una serata al cardiopalma, come si preannuncia quella di domenica dove tutta la società azzurra si augura di arrivare a tali numeri, migliorando quindi i 12mila spettatori che hanno assistito ad Empoli-Parma. "È un altro appuntamento a cui è vietato mancare – insiste il presidente dell’Unione Clubs Azzurri -. La speranza naturalmente è quella che possa finire come l’anno scorso, ma siamo consapevoli che non si sa se basterà vincere per poter festeggiare un’altra grande salvezza. In ogni modo, come detto tutti i tifosi sono pronti a fare la loro parte".