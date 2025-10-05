L'Empoli vince in rimonta a Bolzano: 2-1 al Sud Tirol

Bolzano, 5 ottobre 2025 – Un Empoli dai due volti, brutto bruttissimo nel primo tempo decisamente bello nella ripresa, vince in rimonta, 2-1, contro il Sud Tirol, nella settima giornata d’andata del campionato cadetto. La squadra del presidente Corsi è stata agevolata dall’aver giocato praticamente tutta la partita in superiorità numerica, considerata l’espulsione di Kofler dopo appena 5’. Torna così al successo l’Empoli, dopo quello sul Padova al debutto nel torneo: in classifica, momentaneamente, sale al dodicesimo posto con 9 punti.

Pagliuca, squalificato (lo sostituisce Tarantino), sceglie lo stesso undici iniziale che ha giocato contro il Monza. Prima panchina per Nasti. Rientra Pietrangeli nel Sud Tirol. Dopo neppure 5 minuti come anticipato, scatta Shpendi sul filo del fuorigioco (splendido il lancio di Saporiti), Kofler lo tira per la spalla, l’attaccante cade a terra: calcio di punizione, ma soprattutto cartellino rosso per il difensore. Sud Tirol in 10 uomini. Al 12’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Molina, di coscia, prova la deviazione vincente, ciccandola.

Al 18’ sinistro, lento, dal limite dell’area di Simone Davi: nessun problema per Fulignati. Al 23’ ancora una opportunità per i padroni di casa: Merkaj calcia dai sedici metri, il portiere azzurro smanaccia, salvando la propria porta dalla capitolazione. Al 38’ Sud Tirol vicinissimo al vantaggio: in piena area, Pecorino tira colpendo l’incrocio dei pali alla sinistra dell’estremo difensore. Due minuti più tardi, la risposta empolese, con Ceesay che scarica sull’esterno della rete.

Al 41’ conclusione dalla distanza di Coulibaly: Fulignati si distende sulla sinistra, allungando il pallone. Pochi secondi dopo, al 42’, Pecorino la sblocca: sul servizio di Coulibaly, da rapace, segna da pochi passi. Al quarto d’ora pareggia l’Empoli: azione insistita, poi Ilie serve in profondità Shpendi, che solo dinnanzi ad Adamonis insacca. Un minuto dopo, è Nasti a cogliere l’esterno della rete. Al 20’ Guarino calcia sottomisura, ma trova Pietrangeli a respingere sulla linea.

Al 38’ Ghion tenta il destro dal limite, ma Adamonis risponde presente. Al 44’ Yepes si divora l’occasione del vantaggio: penetra nei sedici metri, ma pur libero conclude malamente. Al 47’ sinistro ravvicinato di Nasti, eccellente riflesso di Adamonis. Al 51’, a recupero praticamente scaduto, Nasti s’insinua in area e con un sinistro, potente e preciso, batte il portiere all’angolino destro. Pagliuca, in tribuna, può tirare un sospiro di sollievo: panchina salva e possibilità di lavorare durante la sosta del campionato di B.

SUD TIROL – EMPOLI 1-2, IL TABELLINO SUD TIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, F. Davi; Molina (17’ st Bordon), Coulibaly (46’ st Casiraghi), Tronchin, Mallamo (17’ st Martini), S. Davi; Merkaj (27’ st Zedaka), Pecorino (27’ st Odogwu). A disposizione: Poluzzi, Theiner, Masiello, Italeng, Sabatini, Tait, Brik. Allenatore: Castori.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (31’ st Carboni), Belardinelli (1’ st Yepes), Ghion, Moruzzi (1’ st Nasti); Ceesay, Saporiti (1’ st Ilie); Shpendi (20’ st Pellegri). A disposizione: Perisan, Curto, Ebuehi, Indragoli, Tosto, Haas, Popov. Allenatore: Tarantino (Pagliuca è squalificato).

ARBITRO: Crezzini di Siena.

MARCATORI: 42’ pt Pecorino; 15’ Shpendi, 51’ st Nasti.

NOTE: giornata serena. Espulsi: 5’ pt Kofler per fallo da ultimo uomo; 20’ st Castori per proteste. Ammoniti: Castori, Adamonis, Ceesay, Guarino, Tronchin. Angoli: 2-5. Recupero: 2’, 5’.

Gianluca Barni