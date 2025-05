Empoli trionfa 4-2 contro Juventus ma si prepara allo spareggio con Bologna

juventus

2

empoli

4

JUVENTUS: Marcu, Nisci, Martinez Crous, Crapisto (77’ Mazur), Vacca (77’ Pugno), Finocchiaro (69’ Sosna), Keutgen, Rizzo, Ngana, Merola (69’ Biliboc), Turco (82’ Djahl). All.: Magnanelli.

EMPOLI: Versari, Moray, Majdandzic (75’ El Biache), Falcusan, Trdan (66’ Matteazzi), Huqi, Mannelli, Chiucchiuini (66’ Egan), Scienza (84’ Orlandi), Tordiglione, Gravelo (75’ Bembnista). All.: Filippeschi.

Arbitro: Migliorini di Verona.

Reti: 12′ Chiucchiuini; 24 Finocchiaro; 50′ Vacca; 56′ e 78′ Scienza; 86’ Falcusan.

Note: Espulso al 60’ Ngana (J) per doppia ammonizione.

TORINO – L’Empoli chiude con il botto la stagione regolare espugnando a suon di gol l’Allianz Training Center di Vinovo, ma dovrà giocarsi la permanenza nel campionato di Primavera 1 nel doppio spareggio col Bologna. Tornando alla gara contro la Juventus buono approccio degli azzurrini, che al 12’ sono già in vantaggio grazie alla precisa conclusione da fuori area di Chiucchiuini. I bianconeri, però, rispondono al 24’ con un’azione personale di Finocchiaro e sorpassano in avvio di ripresa con una splendida rovesciata di Vacca su cross dal fondo di Turco. La squadra di Filippeschi, però, non ci sta e nel giro di sei minuti pareggia di nuovo con l’ex Scienza, abile a insaccare sotto l’incrocio dal limite dell’area. Al 60’, poi, la Juve rimane anche in dieci per l’espulsione di Ngana e l’Empoli allunga: al 78’ ancora Scienza sigla il tris in contropiede e all’86’ è Falcusan a calare il poker.

Si.Ci.