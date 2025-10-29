Empoli, un pari che vale. Elia si fa espellere al 65’. Popov segna il vantaggio e i liguri fanno subito gol

"Ciao Silvano, un pezzo di storia azzurra che se ne va". Con questo striscione, la Maratona saluta per l’ultima volta lo storico dirigente Silvano Bini, scomparso alla vigilia del match e già omaggiato prima del fischio d’inizio con un messaggio di cordoglio letto dallo speaker e una sua foto proiettata sul maxi schermo dello stadio. In campo intanto l’Empoli, con il lutto al braccio, si presenta per la prima volta in stagione con Pellegri titolare davanti con Shpendi. Out per infortunio Nasti, Ceesay e, all’ultimo momento anche Lovato (stoppato nella rifinitura da un problema all’adduttore), mister Dionisi ne cambia altri tre rispetto a Modena: Curto in difesa e Degli Innocenti (prima dall’inizio anche per lui) e Ignacchiti in mezzo. Le due punte che giocano vicine combinano subito bene con Shpendi che manda in porta Pellegri, chiuso però al momento di concludere. Inizialmente l’arbitro indica il dischetto del rigore, salvo tornare sui suoi passi dopo revisione al Var (decisione corretta). Azione che resta l’unico squillo di un primo tempo avaro di emozioni, in cui si gioca con poca intensità. Tanti gli errori tecnici di due squadre che evidenziano tutte le proprie difficoltà del momento. L’Empoli quasi mai è coordinato nella pressione offensiva, ma almeno è attento dietro dove un Guarino finalmente convincente contiene bene lo ‘spauracchio’ Coda. Con la palla tra i piedi, però, la squadra di Dionisi è ancora troppo imprecisa e abbastanza statica e se mancano i movimenti senza palla è dura aprire spazi pericolosi nella difesa avversaria. Dopo l’intervallo Dionisi cambia qualcosa in mediana inserendo Belardinelli per Degli Innocenti, prova incolore la sua ma ha sicuramente messo minuti importanti nelle gambe dopo il lungo stop. L’inerzia del match però non cambia. Ci sarebbe bisogno di una scintilla per alzare lo spettacolo. La prova a dare Ignacchiti poco prima del 60’, ma il suo sinistro da buona posizione sugli sviluppi di una punizione termina di poco alto. Così è Fulignati a dover fare la prima vera parata del match, chiudendo provvidenzialmente poco dopo in uscita su Coda. Col passare dei minuti l’Empoli comincia a perdere le giuste distanze tra i reparti e per tamponare gli spazi che la Sampdoria trova in mezzo al campo, Elia si becca il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. Dionisi corre ai ripari e toglie Pellegri (nel frattempo uscito dalla partita) per inserire Ebuehi largo a destra e disegnare un 3-5-1. La svolta, però, arriva con l’ingresso di Popov, che in un modo o nell’altro quest’anno riesce sempre a buttarla dentro: al 77’ sugli sviluppi di un corner è addirittura colpito in faccia dal pallone rinviato dal portiere della Samp, che poi carambola in rete. Il vantaggio azzurro, però, dura appena tre minuti perché anche Foti pesca bene dalla panchina, inserendo Barak: è suo il cross per la deviazione sotto misura di testa di Cuni. Il finale è tutto di marca ligure, ma il muro azzurro regge.