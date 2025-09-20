Empoli, una ’rosa’ al completo. I dubbi e le certezze di Pagliuca

di Simone Cioni EMPOLI

Per la prima volta in stagione domani a Pescara mister Pagliuca avrà tutti a disposizione, ad eccezione solamente dei tre lungodegenti Haas, Degli Innocenti e Pellegri. Per questo stavolta sono diversi i dubbi che riguardano il possibile undici titolare azzurro. Partiamo dalle certezze che rispondono ai nomi di Fulignati tra i pali, Lovato ed Obaretin in difesa, Elia e Carboni sugli esterni, Ghion e Ignacchiti in mezzo al campo. A completare la difesa sulla carta dovrebbe essere il rientrante Guarino, dopo aver scontato il turno di squalifica, ma il dubbio è se schierarlo al centro dirottando nuovamente Lovato sul centro destra come a Reggio Emilia, o se impiegarlo in quest’ultimo ruolo, per il quale però entrerebbe in ballottaggio con Curto. A centrocampo molto dipenderà dal modulo scelto, se con una linea a cinque o a quattro. Nel primo caso sarebbe una corsa a tre per una maglia tra Yepes, Belardinelli e Ilie, con questi ultimi due forse un passettino avanti, per affiancare Ghion e Ignacchiti. Nell’altro invece a far coppia in mediana potrebbero essere proprio l’ex Sassuolo e il capitano azzurro o, altrimenti Belardinelli o Yepes con Ignacchiti spostato qualche metro più avanti. Trequarti offensiva che potrebbe quindi dividere con uno tra Shpendi o Ilie per appoggiare un unica punta nell’eventuale 3-4-2-1. Centravanti che sarebbe ancora Popov, ma attenzione anche alle quotazioni in salita di Nasti, che dopo tre giornate di squalifica scalpita per fare il proprio esordio in azzurro.

Se invece la disposizione tattica dovesse essere ancora il 3-5-2, allora davanti è in vantaggio la coppia Shpendi-Popov, con Nasti che potrebbe comunque eventualmente giocare sia con l’uno che con l’altro. Nell’ultima giornata il neopromosso Pescara di Vivarini, venti presenze sulla panchina azzurra nella stagione 2017-‘18 tra Serie B e Coppa Italia, ha raccolto il primo punto stagionale con una incredibile rimonta da 0-2 a 2-2 con la corazzata Venezia e potrà quindi cavalcare l’onda dell’entusiasmo, impostando una partita fatta di tanto agonismo. Da tenere d’occhio le folate di Olzer, l’attacco della profondità di Tsadjout o la fisicità di Di Nardo, con questi ultimi due che dovrebbero però essere in ballottaggio tra loro. Al contrario dietro il Pescara ha finora sofferto molto gli attacchi laterali, salvato spesso dalle parate di Desplanches.