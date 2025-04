Empoli Under 16 e Under 18 trionfano: vittorie decisive per lo scudetto

La prima squadra del vivaio azzurro a scendere in campo nelle fasi finali di categoria per lo scudetto ha messo una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale. Nell’andata degli ottavi, infatti, l’Under 16 di mister Polverini è andata ad imporsi per 2-0 sul campo del Torino. La gara si decide nell’ultimo quarto: prima Murolo deposita in rete da due passi un’azione tutta in verticale avviata da Poggi, proseguita da Ciampelli e rifinita da Landi, poi ci pensa Perillo a raddoppiare trasformando il rigore concesso per un fallo ai danni di Lupoli. Domenica prossima la gara di ritorno, in cui l’Empoli si può permettere anche di perdere con due reti di scarto, visto che in caso di parità di reti segnate passa la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare e gli azzurrini hanno vinto il girone C, mentre i granata hanno chiuso al terzo posto nel raggruppamento A.

Tutto facile poi per l’Under 18, che dopo l’exploit di Roma contro i giallorossi si ripete anche al Centro Sportivo di Monteboro contro il fanalino di coda Cagliari. I ragazzi di mister Sarlo hanno la meglio con un rotondo 5-0, grazie al rigore trasformato da Rossetti al 19’ e alla tripletta di Monaco (35’, 61’ e 71’), intervallata dal momentaneo 3-0 ad opera di Menconi al 38’. Intanto la Lega Serie A ha reso note date e orari della trentasettesima giornata del campionato Primavera-1: l’Empoli scenderà in campo venerdì 9 maggio alle 17 al Centro Sportivo di Petroio contro la Roma.

