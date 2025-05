Empoli: valutazioni in corso per ripartenza in Serie B, Possanzini e Corini tra i candidati

EMPOLIGiorni di valutazioni in casa Empoli per programmare al meglio la ripartenza dopo l’amara retrocessione in B. I primi tasselli riguardano chiaramente direttore sportivo e allenatore. Roberto Gemmi ha un altro anno di contratto. Al momento le indicazioni, salvo ribaltoni dell’ultimo minuto, sono quelle che vedano il dirigente ex Cosenza ben saldo al proprio posto. Quasi certo, invece, l’addio di Roberto D’Aversa, a cui per altro proprio in B starebbe pensando il Bari, pronto a separarsi da Longo. Proprio la scelta del nuovo allenatore è quella più delicata e da non sbagliare. Tra i nomi attenzionati ci sarebbero anche quelli di Davide Possanzini ed Eugenio Corini. Il primo ha salvato in B il neo promosso Mantova con un calcio propositivo, e sarebbe quel profilo giovane e promettente a cui spesso in passato la società azzurra si è affidata per portare idee nuove e fresche. La concorrenza, però, non manca visto che sul 49enne tecnico di Loreto avrebbero messo gli occhi pure Monza, Bari, Cremonese e Palermo. Il secondo, grande conoscitore del campionato cadetto, rappresenterebbe invece un profilo di maggior esperienza che nell’ultima stagione è stato esonerato a Cremona dopo cinque giornate, ma che in passato ha saputo centrare i play-off di B con Lecce e Brescia, alla cui guida ha anche vinto il torneo cadetto del 2018-‘19. Per quanto riguarda i giocatori, invece, il nome dell’Empoli è stato accostato a due giovani promettenti che si sono messi in luce in quest’ultima stagione. Uno è il centrocampista classe 2005 del Perugia, Giovanni Giunti, 35 presenze e due assist nell’ultimo campionato di Serie C con gli umbri dove è sempre stato il fulcro della squadra con ognuno dei tre tecnici che si sono alternati sulla panchina biancorossa. L’altro è il coetaneo portiere svizzero Diego Emerson Mina, di proprietà del Lugano con cui però non ha ancora mai esordito in prima squadra. Agile e forte tra i pali, in molti addetti ai lavori lo paragonano al nuovo Yann Sommer, il portiere elvetico dell’Inter. Sarebbe monitorato anche dallo Spezia. Intanto fonti vicine all’Inter fanno sapere che il club del presidente Fabrizio Corsi avrebbe comunicato alla società meneghina di non voler far valere il proprio diritto di riscatto per Sebastiano Esposito. Un investimento, occorrono 5 milioni di euro per farlo tutto azzurro, troppo rischioso visto che dopo la retrocessione è difficile che qualcuno bussi alla porta dell’Empoli per averlo a cifre consone a realizzare una buona plusvalenza.

Simone Cioni