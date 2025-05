Empoli-Verona: Carlo Castellani verso il tutto esaurito per la sfida salvezza

Si va verso un Carlo Castellani tutto esaurito per la sfida salvezza di domenica contro il Verona. Dopo la Maratona superiore, da ieri è sold-out anche la Curva Nord. Aperta quindi anche la tribuna laterale, i cui biglietti potranno essere sempre acquistati a 2 euro come quelli rimanenti in Curva Nord Ovest, mentre resta gratuito in tutti i settori dello stadio l’ingresso per gli Under 14. I tagliandi sono disponibili all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita Vivaticket della regione Toscana oppure online sul sito www.empolifc.vivaticket.it per i soli residenti in Toscana (o in possesso della cittadinanza straniera). Mentre tra i tifosi c’è la corsa per accaparrarsi un posto per la partita dell’anno, l’Empoli è tornato in campo per preparare la sfida agli scaligeri. Dal punto di vista delle indicazioni per la formazione, però, è stata una seduta interlocutoria in quanto essendoci molte situazioni da gestire quasi tutti gli azzurri hanno seguito un programma personalizzato o lavorato individualmente. Gestione delle risorse che proseguirà nei prossimi giorni, ma salvo imprevisti a ora non c’è nessuno a rischio per domenica. Per quanto riguarda le scelte di formazione, però, bisognerà attendere gli ultimi giorni (capitan Grassi e compagni si alleneranno anche oggi, domani e sabato sempre alle 11 al Sussidiario) per avere il quadro un po’ più chiaro.