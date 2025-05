L’Empoli si gioca tutto, D’Aversa ai suoi ragazzi: “Dobbiamo pensare soltanto a fare risultato”

D’Aversa poi si sofferma anche sulla grande risposta del popolo azzurro, 13mila cuori che batteranno all’unisono. «I nostri tifosi non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e se siamo a giocarci tutto in quest’ultima giornata è anche merito loro – commenta –. Speriamo di poter chiudere tutti assieme il cerchio. Nonostante le tante difficoltà che abbiamo trovato sul nostro percorso, sarebbe una stagione straordinaria, con il raggiungimento delle semifinali di Coppa Italia e il lancio di tanti giovani». Capitolo formazione. Come lascia intendere lo stesso D’Aversa senza scoprire troppo le carte non è stata una settimana lineare.

«Per non farci mancare niente anche in questi giorni abbiamo avuto alcune situazioni da valutare, vedremo domani (oggi per chi legge ndr) nella rifinitura – ammette –. Per quanto riguarda le scelte, Goglichidze o Marianucci è un possibile dubbio dietro, con Saba che a Monza è entrato molto bene facendoci rivedere quel giocatore che abbiamo ammirato in diverse partite della stagione. Davanti, invece, non avendo nemmeno Campaniello (all’Europeo con la Nazionale Under 17 ndr) dovremo valutare bene a che punto della partita vogliamo avere la maggior potenza di fuoco dal punto di vista offensivo». Uno dei possibili ballottaggi resta quello tra Esposito e Colombo, per lasciarsi uno dei due come arma in corsa, oltre a capire il minutaggio che può garantire Anjorin a determinati ritmi. «Dobbiamo vivere il raggiungimento dell’obiettivo come una questione di ‘vita o di morte’ – conclude D’Aversa –. Abbiamo sofferto, abbiamo lavorato tanto dal primo giorno di ritiro, veniamo da due vittorie e c’è entusiasmo, ma per farle contare dobbiamo chiudere il cerchio. Dipende da noi, dobbiamo avere fiducia».