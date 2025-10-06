Empoli, vittoria in rimonta. Al Druso partita al cardiopalma. Nasti in pieno recupero fa saltare la panchina azzurra

di Simone CioniBOLZANORitrovare la vittoria che mancava dalla prima giornata era troppo importante, anche perché come aveva avuto già modo di sottolineare Pagliuca dopo quella sfumata malamente nel derby con la Carrarese, correggere ciò che va migliorato con l’entusiasmo dei tre punti è tutta un’altra cosa. Specialmente per un gruppo giovane come quello azzurro, che continua ad avere alti e bassi importanti. Ecco quindi che il 2-1 in rimonta raggiunto in extremis a Bolzano è la prima vera nota positiva della trasferta sul campo di un Sudtirol solido e ‘affamato’. A questo possiamo aggiungerci la reazione della squadra nel secondo tempo, complici anche tre cambi che hanno portato vivacità e ritmo alla manovra, oltre alla voglia di provarci fino in fondo poi premiata dal guizzo di Nasti al 97’, al primo gol in azzurro. Ecco, proprio il rientro dell’ex Cremonese, unito a quello di Pellegri che alla seconda apparizione ha messo qualche minuto in più sulle gambe, sono le altre note liete di un match che sembrava essersi messo subito bene. Su una bella verticalizzazione di Saporiti, al 5’ Shpendi scappa a Kofler che lo trattiene: punizione ed espulsione per aver fermato una chiara occasione da rete. In superiorità numerica, però, sembra il Sudtirol.

Gli uomini di Castori, poi espulso anche lui nella ripresa per proteste, continuano a raddoppiare, se non triplicare, con ferocia sui portatori di palla azzurri, il cui possesso è compassato e sterile. Belardinelli e compagni arrivano spesso secondi sulle seconde palle e non riescono mai a dare ampiezza al proprio gioco per far allargare le maglie difensive del Sudtirol. Al contrario, gli altoatesini quando scendono sono quasi sempre pericolosi. Nessuno si meraviglia, quindi, quando al 42’ sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio con Pecorino, che insacca da due passi un passaggio dalla destra di Coulibaly, bruciando sul primo palo Guarino. Lo stesso Pecorino infatti aveva già colpito un palo e Fulignati aveva salvato su Merkaj e Coulibaly, dopo un’altra chance per Molina su azione d’angolo.

Negli spogliatoi però gli azzurri si ricompattano e affrontano la ripresa con un altro mordente. Pian piano il Sudtirol accusa la fatica e si abbassa, così al 60’ ecco il pari di Shpendi, freddo nel finalizzare il delizioso assist di Ilie dopo un bello spunto di Ceesay a sinistra. Nasti e Guarino vanno subito vicini al sorpasso (sul difensore azzurro salva sulla linea Pietrangeli), ma nell’ultimo quarto d’ora che l’Empoli ci prova di più con Carboni, Ghion e Yepes (clamoroso l’errore di quest’ultimo) finché al 97’ ci pensa Nasti, arpionando in area un traversone di Obaretin, a far esplodere la gioia di tutta la panchina azzurra. Un abbraccio collettivo che testimonia quanto questo gruppo ce la metta davvero tutta, pur ancora con tanti limiti e cose da correggere. La miglior istantanea per sfruttare al massimo la sosta per la Nazionale in vista dell’arrivo al Castellani del Venezia.