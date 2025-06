Empoli: weekend decisivo per Under 17 e Under 16 verso lo scudetto

Fine settimana importante per due formazioni del settore giovanile dell’Empoli, entrambe ancora in corsa per lo scudetto di categoria. Partiamo dai più grandi dell’Under 17, che questa mattina alle 11 saranno di scena al Centro Sportivo di Petroio per affrontare il Milan nella gara di andata dei quarti di finale. Gli azzurrini hanno chiuso la regular season al secondo posto nel girone C alle spalle della Roma ed hanno quindi evitato i primi due turni delle fasi finali, così come i rossoneri che al pari dei ragazzi di mister Lorenzo Tonelli hanno chiuso al secondo posto il proprio raggruppamento dietro ai ‘cugini’ dell’Inter. La gara sarà visibile in diretta streaming sul canale youtube de La Giovane Italia LGI SPORT Web Channel, mentre il match di ritorno è in programma giovedì prossimo a Milano.

Veniamo invece al team Under 16, impegnato sempre stamani alle 11, ma al Konami Youth Development Centre di Milano contro l’Inter. L’incontro è valido come andata delle semifinali, a cui i ragazzi di mister Alberto Polverini hanno ottenuto l’accesso dopo aver eliminato il Torino negli ottavi (0-2 in Piemonte e 2-3 a Monteboro) e ai quarti di finale la Lazio, successo 4-1 a Roma e 1-1 a Petroio. I nerazzurri hanno invece prevalso nel derby col Milan grazie al miglior piazzamento nella regular season e battuto il Bologna sia in trasferta che in casa. In questo caso la partita di ritorno si terrà domenica prossima a Empoli.

Intanto la Figc ha reso note le date di tutte le finali giovanili in programma nel Lazio: le semifinali Under 17 si giocheranno mercoledì 18 giugno a Frosinone e Latina, mentre la finalissima si terrà venerdì 20 giugno a Frosinone, dove lunedì 23 si giocherà anche quella Under 16.