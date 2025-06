Fazzini lascia il Castellani e va a Firenze: "Saluto casa e mi mancano le parole"

A gennaio tra le fila dell’Empoli scoppiò il ‘caso Fazzini’: il trequartista originario di Massa saltò la trasferta di Venezia, terminata poi 1-1, per esser stato messo fuori rosa a seguito di una vicenda di mercato che lo vedeva fortemente interessato a una trattativa con la Lazio, che lo seguiva da vicino. Sembrava una situazione che si sarebbe risolta con la cessione nella Capitale, e invece, un po’ a sorpresa, il classe 2003 fu reintegrato in rosa. Telenovela finita solo ieri: ad accaparrarsi il talento della Nazionale Under 21 è stata la Fiorentina, che ha chiuso l’affare per 10 milioni di euro, col giocatore che ha sostenuto le visite mediche ieri a Villa Stuart e si è poi presentato al Viola Park a Firenze. E’ questa la seconda, importante cessione estiva dell’Empoli, da sommarsi a quella di Marianucci andato al Napoli per 9 milioni di euro. Fazzini non ha tardato, ieri, a ringraziare società e tifosi azzurri "per avermi accolto, per aver creduto in me fin da ragazzo e per avermi fatto sentire parte di qualcosa di grande. Vi sarò sempre riconoscente". Così si legge nella lunga lettera postata sui propri social, il cui incipit già tradisce emozione: "È difficile trovare le parole giuste, quando devi salutare casa". Per chi l’Empoli l’ha vissuto sin da piccolo, il messaggio è chiaro: "Porterò con me tutto quello che questa maglia mi ha insegnato, col cuore colmo di gratitudine".

Restano ora da capire le mosse in entrata per il club di Monteboro, che si dovrà preparare a una profonda ristrutturazionee della rosa. La linea sembrerebbe essere quella ben nota, ossia l’utilizzo dei giovani: oltre a quelli già presenti in rosa, in questi giorni si è palesato il primo nome in entrata della sessione di mercato che, con le dovute proporzioni, dovrà raccogliere proprio l’eredità lasciata da Fazzini: sarà infatti Edoardo Saporiti il primo innesto della stagione, centrocampista classe 2001 in arrivo dalla Lucchese, reduce da un’ottima annata di Serie C, dove ha raccolto ben 9 gol e 10 assist. Da capire solo se reggerà il salto di qualità nella serie cadetta. Ma si è parlato anche di altri nomi in orbita calciomercato, come Noel Tornqvist, estremo difensore classe 2002 del Mjallby, società svedese. Sarebbe lui il nome scelto per far concorrenza al già presente Seghetti, ma la concorrenza è anche esterna, in quanto anche Cremonese e Parma sembrerebbero avergli puntato gli occhi addosso. Tornando in patria, anzi, proprio in Toscana, un nome saltato all’attenzione del diesse Gemmi è quello dell’empolese Gabriele Pagliai, classe 2002, che milita nel Picerno, squadra con la quale ha disputato un ottimo campionato di Serie C, dove ha raccolto 2 gol e 3 assist in 37 presenze da terzino destro. Pur essendo appunto empolese di nascita, Pagliai non ha mai vestito la maglia azzurra, avendo fatto le giovanili tra Pontedera e Pisa: ha un valore, secondo Transfermarkt, di circa 350mila euro, cifre contenute per un giocatore interessante.

Damiano Nifosì